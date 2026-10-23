Real Madryt poświęci gwiazdę, żeby kupić Haalanda. Padły nazwiska

Real Madryt interesuje się Erlingiem Haalandem. Transfer napastnika Man City będzie możliwy, ale pod kilkoma warunkami. Jak donosi Fichajes, jednym z nich jest wcześniejsza sprzedaż Viniciusa Juniora lub Kyliana Mbappe.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland w Realu Madryt kosztem Viniciusa lub Mbappe

Erling Haaland to obecnie jeden z najbardziej pożądanych zawodników pod kątem okna transferowego. Jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania, na co wpływ ma nadchodząca kara dla Man City, która może skończyć się spadkiem do Championship, a następnie w kolejnych latach nawet do League Two. W związku z tym wiele klubów uważnie obserwuje sytuacje. W tym gronie wymienia się przede wszystkim Real Madryt, ale nie tylko.

Dla prezydenta Los Blancos, a więc Florentino Pereza norweski napastnik to wymarzony transfer od bardzo dawna. Ze względu na finansowe aspekty potencjalnej transakcji w Madrycie wiedzą, że nie będzie możliwe podpisanie kontraktu z 26-latkiem, dopóki ktoś z pierwszego zespołu nie odejdzie.

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Z informacji Fichajes wynika, że Real jest coraz bardziej świadomy tego, że będzie musiał poświęcić jedną z gwiazd, żeby sprowadzić Haalanda. W tym kontekście wymienia się tylko dwóch zawodników, których odejście może zrównoważyć wydatki na wynagrodzenie w klubie. Nie jest zaskoczeniem, że chodzi o Viniciusa Juniora lub Kyliana Mbappe, a więc dwóch najlepiej zarabiających piłkarzy Królewskich.

Bez wątpienia saga transferowa z udziałem Haalanda będzie jedną z najciekawszych w najbliższych miesiącach. Wiele zależy od tego, jaką karę ostatecznie otrzyma Man City. Norweg podczas pobytu w The Citiziens strzelił aż 174 bramki w 208 meczach.