Man Utd rozważał wielkie nazwisko. Wszystko zmieniło się w ostatniej chwili

09:48, 4. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  The Telegraph

Manchester United rozważał latem transfer Leona Goretzki. Ostatecznie według "The Telegraph" ostatecznie postawił na Youriego Tielemansa, uruchamiając jego klauzulę.

Michael Carrick
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fot. Paul Marriott / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Był na celowniku Man Utd. Klub wybrał jednak inną gwiazdę

Manchester United miał na radarze niemieckiego pomocnika po tym, jak nie udało się doprowadzić do transferu Edersona. Brazylijczyk przeszedł nawet badania medyczne w Carrington, lecz finalnie wrócił do Atalanty. W tej sytuacji uwaga działaczy z Old Trafford skierowała się między innymi na Leona Goretzkę.

31-letni pomocnik od lat jest ważną postacią Bayernu Monachium. W barwach bawarskiego klubu spędził już osiem sezonów, zdobywając między innymi siedem mistrzostw Niemiec oraz Ligę Mistrzów. Jego doświadczenie mogło być dla Manchesteru United interesującą opcją, zwłaszcza że zawodnik był dostępny jako wolny agent.

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Ostatecznie INEOS zdecydował się jednak na inne rozwiązanie. Jak informuje „The Telegraph”, kluczowa okazała się sytuacja Youriego Tielemansa. Manchester United dowiedział się o klauzuli odstępnego zapisanej w kontrakcie Belga z Aston Villą, wynoszącej 35 milionów funtów i szybko zdecydował się ją wykorzystać.

Tielemans miał już za sobą bardzo udany okres w Aston Villi. Pomocnik strzelił gola w zwycięskim finale Ligi Europy, a także pełnił funkcję kapitana reprezentacji Belgii. Po transferze szybko zaaklimatyzował się na Old Trafford, wychodząc w podstawowym składzie w dwóch pierwszych meczach ligowych.

Belg zebrał również pochwały od Johna McGinna, swojego byłego kolegi z Aston Villi. – Niesamowity profesjonalista – powiedział Szkot, podkreślając walory nowego pomocnika Manchesteru United.

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