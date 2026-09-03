Chelsea planuje darmowy transfer. Była gwiazda Liverpoolu bez klubu

Chelsea starała się sprowadzić na sam koniec okna transferowego środkowego pomocnika. Ich próby spełzły na niczym. Jak donosi Santi Aouna, niewykluczone, że sięgną po darmowe wzmocnienie. Pod uwagę brany jest Georgino Wijnaldum.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Wijnaldum prawdopodobnie dołączy do Chelsea

Chelsea była jedną z drużyn, która najwięcej wydała na transfery w minione lato. Klub przeznaczył ponad 400 milionów euro na wzmocnienia, ale wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. Choć okno transferowe zostało zamknięte, nadal można przeprowadzać transakcje bezgotówkowe. Nie jest tajemnicą, że Xabi Alonso chciałby mieć w drużynie jeszcze jednego środkowego pomocnika.

W ostatnim dniu letniego okna transferowego The Blues negocjowali pozyskanie Lamine Camary z AS Monaco. Ostatecznie się nie udało, więc teraz muszą rozglądać się na rynku wolnych agentów. Z informacji, jakie przekazał Santi Aouna, wynika, że w grę wchodzi była gwiazda Liverpoolu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Obecnie bez klubu jest Georgino Wijnaldum. To 35-letni piłkarz, który w CV ma m.in. Liverpool, a także PSG, Newcastle i Al-Ettifaq. W tym ostatnim klubie spędził trzy lata (2023-2026), odchodząc po wygaśnięciu kontraktu. Dziennikarz dodał, że odbyły się pierwsze rozmowy.

Dla holenderskiego zawodnika gra w Premier League nie będzie niczym nowym, więc Alonso dostanie od razu gotowy produkt. W przeszłości Wijnaldum uzbierał łącznie 217 meczów w lidze, w których strzelił 27 bramek i zaliczył 16 asyst. Na swoim koncie ma jedno mistrzostwo Anglii.