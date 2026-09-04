Liverpool skreślił dwóch zawodników. Chiesa poza Ligą Mistrzów

21:41, 4. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Federico Chiesa został pominięty i nie zagra w Lidze Mistrzów. Taką decyzję podjął Liverpool, o czym informuje Fabrizio Romano. Poza kadrą znalazł się również Wataru Endo.

Federico Chiesa
Obserwuj nas w
Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Chiesa i Endo poza kadrą Liverpoolu na Ligę Mistrzów

Liverpool zagra w Lidze Mistrzów, ale awans do elitarnych rozgrywek nie był wcale tylko i wyłącznie ich zasługą. W poprzednim sezonie jeszcze pod wodzą Arne Slota zajęli dopiero 5. miejsce w Premier League. Zakwalifikowali się do turnieju tylko dzięki temu, że Anglia otrzymała jedno dodatkowe miejsce w ramach rankingu UEFA. Gdyby nie to, graliby jedynie w Lidze Europy. Latem na Anfield Road doszło do dużych zmian w kadrze zespołu.

Z klubem pożegnały się gwiazdy jak Mohamed Salah czy Ibrahima Konate. Z kolei do drużyny dołączyło siedmiu nowych zawodników. Nowy szkoleniowiec, czyli Andoni Iraloa musiał skreślić dwóch graczy, jeśli chodzi o zgłoszenia do gry w Lidze Mistrzów.

TRANSMISJA ZA DARMO: Ten mecz obejrzysz na stronie lub w aplikacji STS. Zarejestruj się z kodem GOAL i postaw zakład za min. 2 złote. Sprawdź!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak przekazał Fabrizio Romano, poza kadrą znalazł się Federico Chiesa, którego przygoda w Anglii jest kompletnym rozczarowaniem. Włoski skrzydłowy trafił do Premier League pod koniec sierpnia 2024 roku i zupełnie przepadł. Do tej pory rozegrał jedynie 50 meczów w ciągu dwóch sezonów. Jego przyszłość leży z dala od Liverpoolu, ale mimo to nie zdecydował się na zmianę klubu w zakończonym niedawno oknie transferowym.

W Lidze Mistrzów nie zagra również Wataru Endo. Japoński pomocnik również nie ma czego szukać w klubie. W tamtym sezonie wystąpił jedynie w 8 meczach w lidze. Łącznie ma na swoim koncie 87 występów. Regularnie grał jedynie za kadencji Juergena Kloppa.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości