Sevilla wchodzi do gry o wychowanka Barcelony

Ansu Fati ma za sobą udany sezon we Francji, ale jego przyszłość wciąż pozostaje otwarta. Powrót do Barcelony wydaje się mało realny, a na horyzoncie pojawił się właśnie nowy kierunek.

SIPA USA/ PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick (Albacete Balompie - FC Barcelona)

Ansu Fati na radarze Sevilli, Monaco faworytem

Ansu Fati spędził ostatni sezon na wypożyczeniu w Monaco i zostawił po sobie dobre wrażenie. 23 letni ofensywny zawodnik zdobył 12 bramek i ponownie przypomniał o swoim potencjale. W najbliższych tygodniach mają jednak zapaść kluczowe decyzje dotyczące jego przyszłości.

Pierwszy ruch należy do Monaco. Francuski klub posiada opcję wykupu piłkarza za 11 milionów euro. Sam zawodnik również będzie miał duży wpływ na wybór kolejnego kroku.

Największym marzeniem Ansu Fatiego pozostaje powrót do Barcelony. Problem polega na tym, że według obecnych informacji piłkarz nie znajduje się w planach Hansiego Flicka na kolejny sezon.

W tej sytuacji pojawiła się nowa możliwość. Według informacji „SPORT” zainteresowanie zawodnikiem wykazuje Sevilla. Projekt budowany wokół Sergio Ramosa ma zakładać stworzenie ambitnej drużyny, a wychowanek La Masii jest postrzegany jako jeden z piłkarzy mogących stać się twarzą nowego etapu.

Spekulacje nasiliły się po tym, jak Ansu Fati pojawił się na stadionie Balaidos podczas meczu Celty Vigo z Sevillą. Hiszpan obserwował spotkanie, w którym grał jego przyjaciel Ilaix Moriba. Szybko pojawiły się jednak pytania, czy za jego obecnością nie stoi coś więcej.

Na dziś scenariusz pozostaje skomplikowany. Sevilla musi najpierw uporządkować kwestie związane z nowym projektem i finansowaniem. Dopiero później możliwe będą konkretne działania transferowe.