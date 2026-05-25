Miała być Barcelona, a będzie Real Madryt. Powiedział „tak” Mourinho

Alessandro Bastoni ma zostać nowym obrońcą Realu Madryt. Włoch jest piłkarzem, którego osobiście wskazał Jose Mourinho - poinformował Miguel Serrano. Do niedawna był priorytetem dla FC Barcelony.

Już tylko dni dzielą Real Madryt od ogłoszenia nazwiska nowego trenera. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, po trzynastu latach do klubu wróci Jose Mourinho. Portugalczyk ma dostać wolną rękę w kontekście transferów przed startem nowego sezonu. Pierwszy wybór nowego szkoleniowca miał dotyczyć sprowadzenia środkowego obrońcy, jakim jest Alessandro Bastoni.

Z informacji, jakie opublikował Miguel Serrano, wynika, że Mourinho widzi w nim idealnego mentora dla Deana Huijsena oraz pozostałych młodych obrońców, którzy mogą trafić do klubu. Zawodnik miał już powiedzieć „tak” na transfer do Los Blancos.

Co ciekawe, jeszcze do niedawna Bastoni był łączony z FC Barceloną. Saga transferowa trwała kilka miesięcy, ale finalnie Katalończycy zdecydowali się odpuścić ze względu na brak porozumienia dot. wyceny piłkarza. Inter żądał ok. 60 mln euro, co zostało uznane przez Blaugranę za zbyt wygórowane żądania. Ponadto duże wątpliwości miał Hansi Flick, który nie był do niego przekonany.

O potencjalnym transferze Bastoniego do Realu Madryt kilka dni temu pisała także La Gazzetta dello Sport. Można więc przypuszczać, że temat przenosin reprezentanta Włoch jest mocno brany pod uwagę przez zarząd Królewskich.

Bastoni jest związany z Interem Mediolan od sierpnia 2017 roku, ale na stałe do pierwszego zespołu dołączył dopiero latem 2019 roku. Wcześniej przebywał na wypożyczeniu w Atalancie oraz Parmie. Łącznie zdobył 8 goli i miał 20 asyst w 298 meczach.