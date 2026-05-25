Lech Poznań sięgnie po spadkowicza? W Ekstraklasie zachwycał

12:53, 25. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Mateusz Janiak [X]

Lech Poznań jest zainteresowany kluczowym zawodnikiem Arki Gdynia. Kamil Jakubczyk po spadku z Ekstraklasy może dołączyć do mistrza Polski - informuje Mateusz Janiak.

Lech Poznań - Arka Gdynia
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Lech Poznań - Arka Gdynia

Lech zainteresowany gwiazdą Arki Gdynia

Lech Poznań obronił mistrzowski tytuł i szykuje się do walki o awans do Ligi Mistrzów. Ogłoszono już nowy kontrakt dla Nielsa Frederiksena, więc teraz klub może w pełni skupić się na kształcie kadry. Jeden z istotniejszych tematów to potencjalny wykup Luisa Palmy, który do tej pory był jedynie wypożyczony. Trwają negocjacje z Celtikiem.

Kolejorz bada również kwestie innych piłkarzy. Mateusz Janiak na portalu X ujawnił, że wykazuje zainteresowanie transferem Kamila Jakubczyka z Arki Gdynia. Młody pomocnik potrafił zachwycić w Ekstraklasie i mimo spadku, najprawdopodobniej się w niej utrzyma. Przenosiny do mistrza Polski byłyby dla niego wielkim wydarzeniem.

Na ten moment trudno przesądzać, jak ta sprawa się zakończy. Faktem jest, że Jakubczyk ściągnął na siebie zainteresowaniu klubów z Ekstraklasy. 21-latek zanotował w sumie trzy trafienia oraz asystę. Jego kontrakt z Arką Gdynia obowiązuje do połowy 2027 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia go na milion euro.

Lech rozmawia również na temat transferu Mateusza Lisa, który mógłby zastąpić Bartosza Mrozka. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość rozchwytywanego Antoniego Kozubala, który może pokusić się na zagraniczną przeprowadzkę. Wówczas Jakubczyk zastąpiłby w Poznaniu właśnie jego.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości