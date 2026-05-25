Lech Poznań sięgnie po spadkowicza? W Ekstraklasie zachwycał

Lech Poznań jest zainteresowany kluczowym zawodnikiem Arki Gdynia. Kamil Jakubczyk po spadku z Ekstraklasy może dołączyć do mistrza Polski - informuje Mateusz Janiak.

Lech Poznań obronił mistrzowski tytuł i szykuje się do walki o awans do Ligi Mistrzów. Ogłoszono już nowy kontrakt dla Nielsa Frederiksena, więc teraz klub może w pełni skupić się na kształcie kadry. Jeden z istotniejszych tematów to potencjalny wykup Luisa Palmy, który do tej pory był jedynie wypożyczony. Trwają negocjacje z Celtikiem.

Kolejorz bada również kwestie innych piłkarzy. Mateusz Janiak na portalu X ujawnił, że wykazuje zainteresowanie transferem Kamila Jakubczyka z Arki Gdynia. Młody pomocnik potrafił zachwycić w Ekstraklasie i mimo spadku, najprawdopodobniej się w niej utrzyma. Przenosiny do mistrza Polski byłyby dla niego wielkim wydarzeniem.

Lech Poznań zainteresowany Kamilem Jakubczykiem z Arki Gdynia.



Gdyby doszło do tego transferu, wg mnie świetny ruch. — Mateusz Janiak (@eMJot23) May 25, 2026

Na ten moment trudno przesądzać, jak ta sprawa się zakończy. Faktem jest, że Jakubczyk ściągnął na siebie zainteresowaniu klubów z Ekstraklasy. 21-latek zanotował w sumie trzy trafienia oraz asystę. Jego kontrakt z Arką Gdynia obowiązuje do połowy 2027 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia go na milion euro.

Lech rozmawia również na temat transferu Mateusza Lisa, który mógłby zastąpić Bartosza Mrozka. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość rozchwytywanego Antoniego Kozubala, który może pokusić się na zagraniczną przeprowadzkę. Wówczas Jakubczyk zastąpiłby w Poznaniu właśnie jego.