GKS Katowice zbroi się przed grą w Europie. Znów chce znanego ligowca!

Wolski znów na celowniku GKS-u. Tym razem się uda?

GKS Katowice w rundzie wiosennej spisywał się znakomicie i rzutem na taśmę wywalczył awans do europejskich pucharów. Gol na wagę remisu i cennego punktu padł dopiero w doliczonym czasie gry ostatniego meczu z Pogonią Szczecin. Dzięki temu rezultatowi, zespół Rafała Góraka zepchnął Legię Warszawa na szóstą lokatę i znalazł się na miejscu premiowanym grą w eliminacjach Ligi Konferencji.

Z pewnością jest to olbrzymi sukces dla klubu, który jeszcze niedawno grał na zapleczu Ekstraklasy. Władze GKS-u podchodzą natomiast bardzo spokojnie do tego wyniku i nie zamierzają przeprowadzać kadrowej rewolucji. Drużyna oczywiście zostanie wzmocniona, ale wszystko to w granicach rozsądku.

Wizja gry w europejskich pucharach może skusić nowych piłkarzy do przeprowadzki do Katowic. „Przegląd Sportowy Onet” informuje, że wraca temat sprowadzenia Bartosza Wolskiego, o czym mówiło się już podczas zimowego okienka. Wówczas jednak ten przedłużył kontrakt z Motorem Lublin, ale GKS nie ustaje w staraniach i ponownie powalczy o jego podpis.

Klub z Katowic musiałby wykupić Wolskiego, ale po awansie do europejskich pucharów nie stanowi to problemu. Doświadczony pomocnik w tym sezonie zanotował w Ekstraklasie bardzo dobre statystyki na poziomie sześć bramek oraz siedmiu asyst.