GKS Katowice zbroi się przed grą w Europie. Znów chce znanego ligowca!

13:34, 25. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

GKS Katowice zagra w europejskich pucharach po zajęciu piątego miejsca w Ekstraklasie. Latem wróci do tematu transferu kapitana Motoru Lublin - informuje "Przegląd Sportowy Onet".

Piłkarze Motoru Lublin
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Wolski znów na celowniku GKS-u. Tym razem się uda?

GKS Katowice w rundzie wiosennej spisywał się znakomicie i rzutem na taśmę wywalczył awans do europejskich pucharów. Gol na wagę remisu i cennego punktu padł dopiero w doliczonym czasie gry ostatniego meczu z Pogonią Szczecin. Dzięki temu rezultatowi, zespół Rafała Góraka zepchnął Legię Warszawa na szóstą lokatę i znalazł się na miejscu premiowanym grą w eliminacjach Ligi Konferencji.

Z pewnością jest to olbrzymi sukces dla klubu, który jeszcze niedawno grał na zapleczu Ekstraklasy. Władze GKS-u podchodzą natomiast bardzo spokojnie do tego wyniku i nie zamierzają przeprowadzać kadrowej rewolucji. Drużyna oczywiście zostanie wzmocniona, ale wszystko to w granicach rozsądku.

Wizja gry w europejskich pucharach może skusić nowych piłkarzy do przeprowadzki do Katowic. „Przegląd Sportowy Onet” informuje, że wraca temat sprowadzenia Bartosza Wolskiego, o czym mówiło się już podczas zimowego okienka. Wówczas jednak ten przedłużył kontrakt z Motorem Lublin, ale GKS nie ustaje w staraniach i ponownie powalczy o jego podpis.

Klub z Katowic musiałby wykupić Wolskiego, ale po awansie do europejskich pucharów nie stanowi to problemu. Doświadczony pomocnik w tym sezonie zanotował w Ekstraklasie bardzo dobre statystyki na poziomie sześć bramek oraz siedmiu asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości