Gdzie zagra Robert Lewandowski? „Polecałem mu MLS”

Gdzie zagra Robert Lewandowski? To pytanie, które nurtuje wszystkich polskich kibiców. Karol Świderski na Kanale Sportowym ujawnił, że polecał 37-latkowi transfer do amerykańskiej ligi MLS.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Polecałem Lewandowskiemu MLS – mówi Karol Świderski

Robert Lewandowski nie zdecydował jeszcze, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Pozostanie w Barcelonie wydaje się coraz mniej prawdopodobne. W najbliższych dniach w stolicy Katalonii ma pojawić się Pini Zahavi, który spotka się z przedstawicielami Blaugrany. Wtedy też wyjaśni się kwestia przyszłości stricte w obecnym klubie.

Nawet jeśli 37-latek opuści Spotify Camp Nou, nie będzie miał problemu ze znalezieniem nowego pracodawcy. Interesuje się nim kilka klubów. Wśród potencjalnych kierunków można wymienić Juventus, Milan, Chicago Fire czy zespoły z Arabii Saudyjskiej.

W kontekście Chicago Fire o transfer do MLS zapytany został Karol Świderski. W rozmowie z Kanałem Sportowym ujawnił, że rozmawiał z Lewandowskim i polecił mu grę w amerykańskiej lidze. Sam spędził za oceanem dwa lata, broniąc barw Charlotte FC.

– Ja bym polecił. Na pewno ma w czym wybierać. Będzie miał coś z Włoch, Arabii Saudyjskiej i MLS. Jest w takim momencie, że może wybrać to, co będzie najlepsze dla niego i rodziny pod kątem życiowym. Jak rozmawialiśmy, to mu polecałem MLS – mówił Karol Świderski.

W tym sezonie Lewandowski ma na swoim koncie 42 spotkania, w których zdobył 18 goli i zanotował 4 asysty. Do Barcelony trafił latem 2022 roku za ok. 45 milionów euro. W tym czasie wygrał m.in. mistrzostwo Hiszpanii i został królem strzelców La Liga.