Reprezentacja Polski zagra w czerwcu z Nigerią na PGE Narodowym. PZPN przedstawił harmonogram sprzedaży i ceny biletów. Otwarta sprzedaż rozpocznie się w piątek 8 maja 2026 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Kiedy mecz Polska – Nigeria?

Reprezentacja Polski pierwszy mecz o stawkę rozegra dopiero we wrześniu, gdy rozpocznie się Liga Narodów. Biało-Czerwoni będą rywalizować w dywizji B. W grupie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią oraz Szwecją, z którą przegrali baraże o awans na Mistrzostwa Świata. Wcześniej podopieczni Jana Urbana rozegrają dwa mecze towarzyskie.

Jednym z rywali będzie reprezentacja Nigerii. Spotkanie z afrykańską drużyną odbędzie się w środę (3 czerwca) na PGE Narodowym w Warszawie. Kilka dni wcześniej ma zostać rozegrany jeszcze jeden mecz. Prawdopodobnie naszym rywalem będzie Ukraina. Medialne doniesienia sugerują, że starcie z naszymi wschodnimi sąsiadami zostanie rozegrane w piątek (29 maja) we Wrocławiu.

Ile kosztuje bilet na mecz towarzyski Polska – Nigeria?

PZPN podał ceny biletów i harmonogram sprzedaży wejściówek na mecz Polska – Nigeria. Najtańszy bilet kosztuje jedynie 80 zł. Z kolei za najdroższą wejściówkę trzeba będzie zapłacić 190 zł. Od wtorku (5 maja) do czwartku (7 maja) odbędzie się sprzedaż biletów dla użytkowników aplikacji InPost Mobile. Otwarta sprzedaż rozpocznie się dopiero w piątek (8 maja).

Ceny biletów na mecz Polska – Nigeria: