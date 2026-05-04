Man United planuje transfer Francuza. Gigant wskazał następcę Shawa

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Adrien Truffert na liście życzeń Manchesteru United

Manchester United zapewnił sobie grę w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie. W 35. kolejce Czerwone Diabły pokonały Liverpool (3:2) na Old Trafford i obecnie zajmują trzecią lokatę w tabeli Premier League. Drużyna prowadzona przez Michaela Carricka zbiera coraz więcej pochwał za swoją pracę. Anglik ustabilizował formę zespołu i wiele wskazuje na to, że może zostać nagrodzony długoterminowym kontraktem.

W klubie rozpoczęły się intensywne działania związane z przygotowaniami do letniego okna transferowego. Priorytetem ma być wzmocnienie pozycji lewego obrońcy, a lista kandydatów stale się rozszerza. Według „TEAMtalk”, na radarze Manchesteru United znalazł się Adrien Truffert z Bournemouth. Mimo solidnej i stabilnej formy Luke’a Shaw, klub zdaje sobie sprawę, że napięty terminarz w kolejnym sezonie wymuszą szerszą kadrę.

Co ciekawe, wśród rozważanych nazwisk znajdują się również David Raum z RB Lipsk oraz Myles Lewis-Skelly z Arsenalu. Truffert w bieżącym sezonie rozegrał 36 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Według serwisu Transfermarkt.de, jego wartość wynosi 25 milionów euro.

24-letni Truffert urodził się w Belgii, ale od najmłodszych lat był związany w francuskimi klubami. W lipcu 2024 roku zadebiutował w kadrze Trójkolorowych, w której uzbierał pięć występów. Przed transferem do Bournemouth reprezentował barwy Rennes.