Klopp łączony z Realem Madryt. Znany trener już zdecydował

Real Madryt szuka nowego trenera, a Juergen Klopp to czołowy kandydat. Niemiec nie jest jednak zainteresowany pracą dla europejskiego giganta. Chętnie obejmie inne stanowisko - ujawnia "AS".

Klopp nie dla Realu? Czeka na inną ofertę

Real Madryt wraz z końcem tego sezonu dokona zmiany na ławce trenerskiej. Alvaro Arbeloa nie wykorzystał szansy, więc jego panowanie na Santiago Bernabeu dobiegnie końca. Kluczowy okazał się przegrany dwumecz z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów, choć nie pomogły mu również liczne wpadki w rozgrywkach ligowych.

W Madrycie chcą tym razem postawić na doświadczone nazwisko, które będzie cieszyć się uznaniem w bardzo trudnej i wymagającej szatni. Nie poradził sobie z tym Xabi Alonso, który szybko popadł w konflikty z wielkimi gwiazdami. W mediach od kilku tygodni przewijają się kandydatury Jose Mourinho, Didiera Deschampsa czy Mauricio Pochettino. To jasno pokazuje kierunek, w którym podążają Królewscy.

Na liście życzeń Florentino Pereza znajduje się również Juergen Klopp, który przez lata budował potęgę Liverpoolu, a od początku 2025 roku objął stanowisko menedżerskie w piłkarskich strukturach Red Bulla. Z różnych stron docierają sygnały, że po takiej przerwie z chęcią wróciłby na ławkę trenerską, co Real uznał za swoją szansę.

Niewiele wskazuje na to, że do tej współprac dojdzie. „AS” informuje, że sam Klopp nie jest skłonny skorzystać z takiej propozycji. Praca w Realu Madryt go nie interesuje, a zamiast tego czasi isę na posadę selekcjonera reprezentacji Niemiec. W tej kwestii nie zamierza się spieszyć i cierpliwie poczeka na koniec kadencji Juliana Nagelsmanna.