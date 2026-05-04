Real bierze pod uwagę zatrudnienie tego trenera. Ani Klopp, ani Mourinho

Emery znów na krótkiej liście kandydatów do przejęcia Realu

Wszystko wskazuje na to, że Real Madryt po sezonie pożegna Alvaro Arbeloę. W związku z tym bierze pod uwagę różne opcje na rynku trenerskim. W mediach przewijały się takie nazwiska jak Jurgen Klopp, który jednak wciąż nie zadeklarował czy zamierza wrócić na ławkę, a także Jose Mourinho. Portugalczyk chętnie wróciłby do Madrytu i zaplanowano nawet spotkanie, ale ma też ofertę przedłużenia umowy z Benficą.

Dlatego na radarze Królewskich znów pojawił się Unai Emery. To doświadczony szkoleniowiec, który od paru lat wykonuje dobrą pracę w Aston Villi. Hiszpan pracował w przeszłości w kilku klubach La Ligi, a także w PSG i Arsenalu.

Mimo to ewentualne sprowadzenie 54-latka na Santiago Bernabeu nie będzie łatwe ze względu na długi kontrakt z angielską ekipą obowiązujący aż do 2029 roku.

Los Blancos musieliby zapłacić Anglikom sporą sumę za wykupienie go z zespołu z Birmingham. Z drugiej strony pojawiają się informacje, że sam zainteresowany mógłby chcieć odejść z powodu ograniczeń finansowych swojego obecnego klubu.

Hiszpański gigant chce zamknąć sprawę nowego opiekuna drużyny jeszcze przed startem letniego okna transferowego, dlatego sprawdzają kilka opcji jednocześnie.

