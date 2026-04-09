Liverpool podjął decyzję. Kolejna legenda odejdzie po sezonie

Liverpool poinformował właśnie, że wraz z końcem sezonu z klubem pożegna się Andy Robertson. To kolejny piłkarz tzw. "starej gwardii", który odejdzie z The Reds.

Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool w tym sezonie radzi sobie poniżej oczekiwań kibiców oraz działaczy klubu. Wszyscy spodziewali się, że wielkie letnie transfery pozwolą drużynie nie tylko walczyć o obronę mistrzowskiego tytułu, ale także dadzą szansę na wygranie Ligi Mistrzów. Obecnie wszystko jednak wskazuje na to, że kampania 2025/26 będzie jedną z najgorszych w ostatnich latach.

Dlatego też władze klubu planują latem przeprowadzić wiele zmian w kadrze The Reds. Jedną z nich ma być czyszczenie szatni. Już jakiś czas temu poinformowano, że wraz z końcem sezonu z drużyny odejdzie Mohamed Salah. Teraz z kolei oficjalnie poinformowano, że taki sam los czeka Andy Robertsona. Szkot, który przez ostatnie lata regularnie występował na lewej obronie Liverpoolu, pożegnał się już z fanami w specjalnym filmiku.

– Zawsze będę wracał myślami do niesamowitych wspomnień z tego zespołu, przez dziewięć lat wkładałem w klub całe serce i duszę i nie mam wielu żalu – powiedział Andy Robertson w rozmowie z mediami klubowymi The Reds.

Andy Robertson w tym sezonie rozegrał w sumie 31 spotkań i zdobył dwa gole oraz zanotował dwie asysty. Łącznie na koncie Szkota są 373 mecze w barwach Liverpoolu. Z tym klubem wygrał on dwukrotnie mistrzostwo Anglii i Ligę Mistrzów. 32-latek sięgał także po wiele innych trofeów.

Zobacz także: Salah i van Dijk wspólnie mogą opuścić Liverpool. Chce ich jeden gigant