Salah i van Dijk wspólnie mogą opuścić Liverpool. Chce ich jeden gigant

Mohamed Salah i Virgil van Dijk latem mogą wspólnie opuścić Liverpool i trafić do Galatasaray. Turcy bardzo liczą ta taki hitowy podwójny ruch, o czym donosi "A Spor".

Salah i van Dijk na celowniku Galatasaray

Liverpool w tym sezonie radzi sobie zdecydowanie poniżej jakichkolwiek oczekiwań kibiców. Wszyscy spodziewali się zaciekłej walki o obronę mistrzostwa Anglii oraz zaangażowania w sukces w Lidze Mistrzów. Na ten moment wszystko jednak wskazuje, że zarówno ten pierwszy, jak i drugi cel, finalnie okażą się wielkim niepowodzeniem. Dlatego też coraz częściej mówi się o wielkiej letniej rewolucji w The Reds.

Dla nikogo nie jest już tajemnicą, że wraz z końcem sezonu z klubu odejdzie Mohamed Salah. Egipcjanin sam poinformował o tym fakcie kilka tygodni temu. Obecnie poszukuje nowego klubu, a opcji przed nim otwiera się kilka. Okazuje się jednak, że nie skrzydłowy może odejść. Według informacji przekazanych przez serwis „A Spor”, Galatasaray chciałoby sięgnąć po Mohameda Salaha oraz Virgila van Dijka. Ten pierwszy dołączyłby do klubu za darmo, a drugi na zasadzie transferu definitywnego za przynajmniej kilkanaście milionów euro.

Mohamed Salah w tym sezonie rozegrał w sumie 35 spotkań, w których zdobył dziesięć goli oraz zanotował dziewięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 33-letniego skrzydłowego z Egiptu na 30 milionów euro. Łącznie dla The Reds rozegrał on 436 spotkań i zdobył 255 bramek. Virgil van Dijk z kolei ma w obecnej kampanii 47 występów i pięć trafień. Jego wycena to 18 milionów euro.

