Wielkie pieniądze w Liverpoolu? Miliarder Bezos wykonał potężny ruch

Liverpool staje się nowym domem dla miliardów Jeffa Bezosa, którego konsorcjum przejęło aż 38 procent udziałów w klubie, otwierając drogę do pełnego przejęcia władzy wkrótce.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jeff Bezos

Gigantyczny pakiet akcji Liverpoolu zmienił układ sił

Liverpool wkracza w zupełnie nową erę finansową, stając się areną wielkiego wejścia gigantów technologii i globalnego biznesu. Jak podał „The Athletic”, konsorcjum 1892 Holdings, wspierane przez wizjonera Amazona Jeffa Bezosa, nabyło znacznie większy pakiet udziałów, niż pierwotnie przypuszczano. Zamiast spekulowanych wcześniej 30-33 procent, w ręce nowych inwestorów trafiło aż 38 procent akcji giganta z Anfield, co radykalnie zmienia układ sił w Premier League.

Za tą gigantyczną transakcją stoi Amit Bhatia, który jako szef holdingu przejmuje teraz prestiżową funkcję wiceprezesa klubu. Dla samego Bezosa, inwestującego poprzez nowoczesny wehikuł K5 Sports, to pierwszy, niezwykle śmiały krok w świecie profesjonalnego sportu. Co prawda miliarder na razie nie zasiądzie w zarządzie, jego potężny kapitał stanowi jasny sygnał dla rywali. W skład grupy wchodzą też Eduardo Saverin oraz rodzina Mittal, tworząc potęgę o niespotykanej dotąd skali.

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Tymczasem Fenway Sports Group (FSG) zachowuje obecnie status większościowy i pełną kontrolę operacyjną, nad Anfield unosi się jednak już zapach rewolucji. Umowa zawiera kluczową opcję: możliwość wykupu pakietu kontrolnego w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Oznacza to, że obecny układ to jedynie przystanek na drodze do całkowitej transformacji własnościowej jednego z najbardziej utytułowanych klubów świata.

Kibice śledzą każdy ruch nowej ekipy, przeczuwając, że era Bezosa przyniesie Liverpoolowi dominację na miarę globalnego imperium.