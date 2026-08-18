Newcastle United dokonało poważnego wzmocnienia składu

12:42, 18. sierpnia 2026 14:31, 18. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Newcastle United

Amar Dedić zgodnie z przewidywaniami przeprowadził się do Newcastle United. Prawy obrońca kosztował ponad 35 milionów euro i podpisał pięcioletni kontrakt.

Matthias Jaissle
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Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Matthias Jaissle

Oficjalnie: Amar Dedić przeszedł do Newcastle United

Newcastle United poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Amara Dedicia z Benfiki Lizbona. 24-letni prawy obrońca, po pomyślnym przejściu testów medycznych, związał się z nowym pracodawcą kontraktem ważnym do 30 czerwca 2031 roku. Kwota tej transakcji wyniosła prawie 26 milionów euro. To spore wzmocnienie składu ekipy Matthiasa Jaissle’a.

To wyjątkowe uczucie oraz ogromny zaszczyt dołączyć do Newcastle United. Jestem bardzo szczęśliwy i nie mogę się doczekać gry dla tego klubu oraz jego wspaniałych kibiców. Praca z Matthiasem Jaisslem była dla mnie ważnym czynnikiem. Dobrze się znamy, a on wie, co mogę wnieść na boisko, dlatego cieszę się, że ponownie będę dla niego grał. Występy w Premier League na St. James’ Park będą czymś wyjątkowym – powiedział boczny defensor.

Amar Dedić występował w barwach portugalskiej drużyny od lipca 2025 roku. Wówczas trafił na Estadio da Luz z Red Bulla Salzburg za 12 milionów euro. Urodzony w Austrii reprezentant Bośni i Hercegowiny w poprzednim sezonie rozegrał 43 spotkania, zdobył jedną bramkę oraz zanotował pięć asyst w koszulce Benfiki Lizbona. Portal „Transfermarkt” wycenia wahadłowego na około 20 milionów euro.