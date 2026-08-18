Newcastle United dokonało poważnego wzmocnienia składu

Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Matthias Jaissle

Oficjalnie: Amar Dedić przeszedł do Newcastle United

Newcastle United poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Amara Dedicia z Benfiki Lizbona. 24-letni prawy obrońca, po pomyślnym przejściu testów medycznych, związał się z nowym pracodawcą kontraktem ważnym do 30 czerwca 2031 roku. Kwota tej transakcji wyniosła prawie 26 milionów euro. To spore wzmocnienie składu ekipy Matthiasa Jaissle’a.

– To wyjątkowe uczucie oraz ogromny zaszczyt dołączyć do Newcastle United. Jestem bardzo szczęśliwy i nie mogę się doczekać gry dla tego klubu oraz jego wspaniałych kibiców. Praca z Matthiasem Jaisslem była dla mnie ważnym czynnikiem. Dobrze się znamy, a on wie, co mogę wnieść na boisko, dlatego cieszę się, że ponownie będę dla niego grał. Występy w Premier League na St. James’ Park będą czymś wyjątkowym – powiedział boczny defensor.

Amar Dedić występował w barwach portugalskiej drużyny od lipca 2025 roku. Wówczas trafił na Estadio da Luz z Red Bulla Salzburg za 12 milionów euro. Urodzony w Austrii reprezentant Bośni i Hercegowiny w poprzednim sezonie rozegrał 43 spotkania, zdobył jedną bramkę oraz zanotował pięć asyst w koszulce Benfiki Lizbona. Portal „Transfermarkt” wycenia wahadłowego na około 20 milionów euro.