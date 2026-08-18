Richarlison opuści Tottenham Hotspur? Wzbudził zainteresowanie

Richarlison może ponownie zagrać w Evertonie. Klub z Liverpoolu prowadzi rozmowy z Tottenhamem Hotspur w sprawie pozyskania Brazylijczyka - podaje serwis TEAMtalk.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Richarlison

Everton rozważa ponowne sprowadzenie Richarlisona

Richarlison od wielu lat występuje na poziomie Premier League. 29-letni brazylijski napastnik aktualnie przywdziewa koszulkę Tottenhamu Hotspur, choć niewykluczone, że jeszcze przed zamknięciem letniego okienka transferowego zmieni otoczenie. W mediach pojawiają się bowiem spekulacje dotyczące możliwego, sentymentalnego powrotu snajpera do byłego klubu, w którym przeżywał on najlepsze momenty swojej kariery.

Jak podaje brytyjski serwis „TEAMtalk”, chrapkę na ponowne sprowadzenie Richarlisona ma Everton. Przypomnijmy, że zawodnik z Kraju Kawy występował już w ekipie The Toffees w latach 2018-2022.

Klub z Liverpoolu sonduje pozyskanie doświadczonego atakującego w związku z niepewną przyszłością Beto oraz Thierno Barry’ego. Jeden z nich najpierw musiałby jednak opuścić Hill Dickinson Stadium, aby Everton mógł przeprowadzić transfer.

Richarlison przywdziewa koszulkę drużyny Kogutów od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się do Tottenhamu za niespełna 60 milionów euro właśnie z Evertonu. Wcześniej występował również w Watfordzie, Fluminense i America-MG. W Premier League rozegrał dotychczas 275 spotkań, zdobywając 75 bramek oraz notując 31 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Brazylii na 25 milionów euro, a jego umowa wygasa 30 czerwca 2027 roku.