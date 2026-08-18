Karim Benzema na wylocie z Al-Hilal? Wskazano jego następcę

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Karim Benzema

Ollie Watkins celem transferowym Al-Hilal

Karim Benzema może rozstać się z Al-Hilal w trakcie letniego okienka transferowego. Saudyjski klub podobno chce rozwiązać kontrakt z 38-letnim francuskim napastnikiem, ponieważ planuje zmiany w swojej linii ataku. Z najnowszych informacji medialnych wynika, że gigant z Półwyspu Arabskiego poszukuje nowego snajpera, a jego uwagę przykuł zawodnik występujący na co dzień w Premier League.

Jak dowiedział się Ekrem Konur, na szczycie listy życzeń Al-Hilal znajduje się bowiem Ollie Watkins. Dziesięciokrotny mistrz Arabii Saudyjskiej widzi w 30-letnim napastniku idealnego następcę wspomnianego wyżej Benzemy. Sam Anglik podobno byłby zainteresowany przeprowadzką do zespołu z Rijadu, jednak najpierw konieczne będzie osiągnięcie porozumienia z Aston Villą w sprawie warunków potencjalnego transferu.

Ollie Watkins z powodzeniem występuje w barwach drużyny The Villans od września 2020 roku, kiedy przeniósł się do Birmingham za 34 miliony euro z Brentfordu. Mierzący 180 centymetrów atakujący rozegrał dotychczas 221 meczów w Premier League, zdobywając 91 bramek i notując 39 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 25 milionów euro, a kontrakt snajpera z Aston Villą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.