To byłby transfer lata! Harry Kane dostał kuszącą propozycję z Arabii Saudyjskiej

Harry Kane może tego lata podjąć decyzję, która wstrząśnie rynkiem transferowym. Al-Hilal widzi w nim wymarzonego napastnika i rozpoczął rozmowy w sprawie transferu.

fot. Diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane na celowniku Al-Hilal. Ten transfer może wstrząsnąć piłkarskim światem

Harry Kane znalazł się na szczycie listy życzeń Al-Hilal. Saudyjski klub szuka gwiazdy do obsadzenia pozycji napastnika i według informacji talkSPORT właśnie reprezentant Anglii jest obecnie jego priorytetem. Przedstawiciele klubu mieli już skontaktować się z otoczeniem zawodnika, sondując możliwość przeprowadzenia spektakularnego transferu.

Taki ruch byłby ogromnym wydarzeniem nie tylko dla Saudi Pro League. Kane od lat należy do grona najlepszych napastników świata, a w 2024 roku zdecydował się na transfer z Tottenhamu do Bayernu Monachium. W ekipie z Bawarii szybko potwierdził swoją klasę, stając się kluczową postacią zespołu.

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Bayern nie zamierza jednak biernie przyglądać się sytuacji. Kontrakt Kane’a obowiązuje do 2027 roku, dlatego niemiecki klub chce przedłużyć współpracę z kapitanem reprezentacji Anglii i zatrzymać go na dłużej. Według źródła sam zawodnik nie zamyka w każdym razie drzwi przed możliwością przenosin do Arabii Saudyjskiej.

Al-Hilal przygotował zresztą więcej wariantów. Na radarze klubu znajdują się również Victor Osimhen oraz Ollie Watkins. Pierwszy z nich jest obecnie związany z Galatasaray i od dawna wzbudza zainteresowanie największych europejskich klubów. Watkins natomiast pozostaje ważną postacią Aston Villi. W przypadku Anglika jego obecny klub nie zamierza jednak rozważać rozstania. Aston Villa jest przekonana, że Watkins pozostanie w zespole również w sezonie 2026/2027.