Manchester United dostał zimny prysznic. Chodzi o Bruno Fernandesa

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Szok na Old Trafford! Bruno Fernandes odrzucił ofertę klubu

Manchester United może mieć poważny problem z przyszłością swojego kapitana. Bruno Fernandes nie zaakceptował najnowszej propozycji przedłużenia kontraktu, a przedstawione przez klub warunki nie spełniły oczekiwań portugalskiego pomocnika.

Informację przekazał Sacha Tavolieri na platformie X. Według jego ustaleń oferta Czerwonych Diabłów zakładała podwyżkę wynoszącą mniej więcej 500 tysięcy euro rocznie. Dla portugalskiego zawodnika to zdecydowanie za mało, aby przekonać go do podpisania nowej umowy.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Taki rozwój wydarzeń może mieć dla Manchesteru United bardzo poważne konsekwencje. Obecny kontrakt Portugalczyka sprawia, że jeśli strony nie osiągną porozumienia, zawodnik może w przyszłym roku znaleźć się w sytuacji, w której będzie mógł odejść z klubu jako wolny agent.

🚨 Manchester United have offered Bruno Fernandes a new contract, but the Portuguese midfielder has rejected the proposal.



💰 The offer included only €500k more per year, which was not enough to convince Fernandes to extend.



🔴⚠️ As things stand, Bruno Fernandes could leave… pic.twitter.com/1Z27CFXLdc — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 18, 2026

Bruno Fernandes od momentu transferu ze Sportingu w 2020 roku stał się jedną z najważniejszych postaci zespołu. Nie tylko przejął opaskę kapitańską, ale również regularnie odpowiadał za kreowanie gry i zdobywanie bramek. W poprzednim sezonie Premier League zanotował dziewięć trafień oraz aż 21 asyst.

Nic dziwnego, że jego sytuacja kontraktowa może stać się jednym z najważniejszych tematów na Old Trafford. Man Utd musi teraz zdecydować, czy zmieni swoją ofertę i spróbuje zatrzymać lidera drużyny, czy też ryzykuje utratę jednego z najważniejszych zawodników.

Pierwsza propozycja nie przekonała Bruno Fernandesa. Teraz piłka jest po stronie klubu.