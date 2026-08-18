Ajax Amsterdam przechwycił wychowanka Barcelony

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jofre Torrents

Oficjalnie: Jofre Torrents podpisał kontrakt z Ajaksem Amsterdam

Ajax Amsterdam poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wolnego transferu Jofre Torrentsa z Barcelony. 19-letni lewy obrońca, po pomyślnym przejściu testów medycznych, związał się z nowym pracodawcą kontraktem ważnym do 30 czerwca 2030 roku. Tym samym młody defensor rozpoczyna nowy etap swojej kariery poza Hiszpanią.

Kataloński gigant zgodził się na odejście swojego wychowanka za darmo, ale zapewnił sobie bonusy oraz udział w zysku z ewentualnego kolejnego transferu bocznego defensora. – Jofre to bardzo utalentowany zawodnik, który w ostatnich latach poczynił duże postępy. Cieszymy się, że udało nam się go pozyskać. Wiele klubów było nim zainteresowanych, ale świadomie wybrał nasz projekt i wizję – powiedział dyrektor sportowy Ajaksu, Jordi Cruyff.

Młody wahadłowy nie miał większych szans na regularną grę w pierwszym zespole Barcelony, dlatego zdecydował się na przeprowadzkę do 36-krotnego mistrza Eredivisie. W seniorskiej drużynie udało mu się rozegrać zaledwie cztery mecze, a Ajax zapewni mu znacznie ważniejszą rolę. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii w holenderskiej ekipie zagra pod wodzą swojego rodaka – Michela.