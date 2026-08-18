Real zaskoczył w sprawie Endricka. Mourinho już zdecydował

Real Madryt zdecydował, że Endrick pozostanie w klubie na najbliższy sezon. Jak ustalił "The Athletic", Brazylijczyk nie zostanie wypożyczony w trwającym oknie transferowym.

fot. Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Wielki zwrot w Realu Madryt. Endrick dostał jasny sygnał

Real Madryt ostatnio był na świeczniku w związku z przyszłością Endricka. Wśród potencjalnych kierunków dla Brazylijczyka wymieniano między innymi Aston Villę oraz AS Romę, które miały być zainteresowane wypożyczeniem młodego napastnika. Ostatecznie jednak taki scenariusz nie zostanie zrealizowany.

Jak informuje „The Athletic”, w sprawie przyszłości 19-letniego zawodnika panuje pełne porozumienie pomiędzy Realem Madryt, Jose Mourinho oraz samym Endrickiem. Wszystkie strony uznały, że najlepszym rozwiązaniem będzie pozostanie Brazylijczyka w stolicy Hiszpanii i walka o miejsce w składzie.

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Nowy trener Królewskich zamierza wykorzystać zawodnika w szerszej roli. Mourinho postrzega Endricka nie tylko jako alternatywę dla środkowego napastnika, ale również jako opcję na prawym skrzydle. Portugalczyk nie zakłada bowiem, że Bernardo Silva oraz Federico Valverde będą na stałe występować na tej pozycji.

Brazylijczyk ma rywalizować o minuty między innymi z Yanem Diomande oraz Brahimem Díazem. Real liczy tym samym, że Endrick będzie w stanie zrobić kolejny krok w swoim rozwoju, zamiast opuszczać klub na zasadzie wypożyczenia.

Jednocześnie jego sytuacja nie została przesądzona na cały sezon. Źródło przekazuje, że podobnie jak przed rokiem przyszłość Endricka zostanie ponownie oceniona w styczniu. Jeśli do tego czasu nie otrzyma wystarczającej liczby minut, gigant La Liga może wrócić do pomysłu czasowego transferu.