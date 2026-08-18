Chelsea podjęła decyzję w sprawie skrzydłowego. Padła gigantyczna kwota

Chelsea wyceniła Pedro Neto na poziomie 100 milionów funtów. Z informacji "TEAMtalk" wynika, że Xabi Alonso planuje zatrzymać Portugalczyka na dalszą część sezonu.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso chce zatrzymać Pedro Neto

Chelsea ustaliła wysoką cenę za Pedro Neto. Londyński klub oczekuje aż 100 milionów funtów za portugalskiego skrzydłowego, którym zainteresowanie wykazują Manchester City, Tottenham Hotspur oraz saudyjski Al-Hilal. Na ten moment The Blues nie zamierzają jednak rozstawać się z zawodnikiem.

Według informacji podanych przez portal „TEAMtalk”, Chelsea otrzymała tego lata wiele zapytań dotyczących Neto. Przedstawiciele Portugalczyka mieli być otwarci na możliwość zmiany przez niego klubu jeszcze przed zamknięciem letniego okna transferowego. Sytuacja wygląda jednak inaczej z perspektywy londyńskiego zespołu.

Nowy szkoleniowiec Xabi Alonso nie jest zainteresowany szybkim pozbyciem się 26-letniego skrzydłowego. Hiszpan miał być pod wrażeniem jego pracy podczas okresu przygotowawczego i widzi dla niego ważną rolę w swoim zespole. Stanowisko menedżera podzielają również władze klubu. Saudyjski klub zaoferował za Neto około 60 milionów funtów

Neto trafił na Stamford Bridge z Wolverhampton Wanderers w 2024 roku. Od momentu przeprowadzki do Londynu rozegrał 103 spotkania, w których zdobył 19 bramek i zanotował 19 asyst. Umowa reprezentanta Portugalii obowiązuje do końca kampanii 2030/2031. Przed transferem do Premier League w 2019 roku Neto grał w barwach Lazio Rzym i SC Braga.