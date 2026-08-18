Barcelona wraca po byłego zawodnika! Wznowiła rozmowy z gwiazdą

11:18, 18. sierpnia 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  TEAMtalk

FC Barcelona utrzymuje stały kontakt z otoczeniem Marcusa Rashforda. Według serwisu TEAMtalk, klub analizuje możliwość ponownego sprowadzenia Anglika na Camp Nou.

Hansi Flick
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D. Canales Carvajal / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marcus Rashford alternatywą dla Alvareza

Barcelona nie zamknęła jeszcze drzwi przed ponownym zatrudnieniem Marcusa Rashforda. Anglik spędził minione rozgrywki na wypożyczeniu w barwach Blaugrany, notując 28 bezpośrednich udziałów przy bramkach we wszystkich rozgrywkach.

Katalończycy nie skorzystali wtedy z klauzuli wykupu wynoszącej 30 milionów euro, lecz aktualne braki kadrowe w ofensywie zmusiły ich do zrewidowania planów.

Z zespołu odszedł Robert Lewandowski oraz Ferran Torres. Co więcej, poważnej kontuzji nabawił się Roony Bardghji. Klub sprowadził już Anthony’ego Gordona i Karima Adeyemiego, ale wciąż poszukuje napastnika. Priorytetem pozostaje Julian Alvarez, jednak Atletico Madryt odrzuca oferty. W związku z tym Anglik wydaje się dobrą alternatywą.

Według doniesień gwiazdor jest w pełni gotowy na powrót do stolicy Katalonii. Kością niezgody może okazać się forma transakcji. Barcelona preferuje kolejne wypożyczenie, z kolei Manchester United wolałby definitywnie rozstać się ze swoim najlepiej opłacanym zawodnikiem.

Michael Carrick włączył wychowanka do kadry pierwszego zespołu i bierze go pod uwagę w planach meczowych, lecz zarząd z Old Trafford chętnie odciąży klubową listę płac.

Najbliższe dni przyniosą ostateczne rozstrzygnięcia w kwestii przyszłości 28-latka. Jeśli Barcelona nie zdoła ściągnąć Alvareza prawdopodobnie ruszy wtedy po Marcusa Rashforda.

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