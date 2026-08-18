Pogoń ma dość. Idzie do FIFA w sprawie Huji! [NASZ NEWS]

Pogoń Szczecin sprzedała niedawno Mariana Huję do klubu z Rumunii, ale jak się okazuje, sprawa wcale się nie zakończyła. Z naszych informacji wynika, że Pogoń właśnie złożyła skargę do FIFA!

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Marian Huja

Huja pograł w Ekstraklasie tylko pół roku



Kiedy Marian Huja przychodził do Pogoni Szczecin, to wiązano z nim duże nadzieje. Portugalczyk z dużym doświadczeniem z ligi rumuńskiej zaczął całkiem nieźle, strzelał nawet gole, ale po zmianie trenera coraz częściej oglądał mecze z perspektywy ławki rezerwowych.

Zimą Pogoń wypożyczyła go do CFR Cluj, a Rumuni zastrzegli sobie prawo wykupu piłkarza. W ostatniej chwili poinformowali działaczy Dumy Pomorza, że korzystają z tej opcji. Do zapłaty mieli według nieoficjalnych informacji 250 tysięcy euro, ale…

„Jesteśmy bardzo rozczarowani”

– Jesteśmy bardzo rozczarowani ich postawą. Termin zapłaty minął, a my nie otrzymaliśmy żadnych pieniedzy- mówi nam Tan Kesler, dyrektor zarządzający Pogoni Szczecin. – W związku z tym podjęliśmy już odpowiednie kroki, aby zabezpieczyć interesy Pogoni – dodał działacz Dumy Pomorza.

Co to oznacza? Otóż dziś Pogoń oddała sprawę do Trybunału FIFA, który zajmuje się tego typu sporami. Jeśli więc Rumuni dalej będą się uchylać od zapłaty, to grozi im zakaz transferowy, a więc narzędzie często używane przez światową centralę w takich przypadkach.

A co ciekawe, wczoraj napłynęły informacje, że Cluj sprzedaje Huję do marokańskiego Raja Casablanca! Na tej transakcji z afrykańskim gigantem ma zarobić 350 tysięcy euro. Tak przynajmniej utrzymują rumuńskie media.