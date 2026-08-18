Coventry City ma nowego napastnika. Beniaminek nie próżnuje

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Taiwo Awoniyi

Oficjalnie: Taiwo Awoniyi zasilił szeregi Coventry City

Coventry City poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Taiwo Awoniyiego z Nottingham Forest. 29-letni napastnik, po pomyślnym przejściu testów medycznych, związał się z nowym pracodawcą kontraktem ważnym do 30 czerwca 2031 roku.

Kwota tej transakcji wyniosła 10,5 miliona euro. Tym samym beniaminek Premier League poważnie wzmocnił swój skład przed rozpoczęciem nowego sezonu.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się przejść do Coventry City. Z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie kampanii oraz współpracę z nowymi kolegami. Widziałem, jak świetnie radzili sobie w poprzednim sezonie, awansując z Championship. Byli niesamowici, dlatego nie mogę się doczekać, aż do nich dołączę i rozpocznę nowy rozdział – powiedział nigeryjski snajper.

Welcome to the City, Taiwo. 💠 — Coventry City (@Coventry_City) August 17, 2026

Awoniyi, który teraz zagra pod wodzą Franka Lamparda, występował w barwach Nottingham Forest od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się na City Ground za 20,5 miliona euro z Unionu Berlin. W swoim piłkarskim CV ma również Liverpool, FSV Mainz oraz KAA Gent. W poprzedniej kampanii Nigeryjczyk rozegrał 18 meczów, zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty.