Coventry City ma nowego napastnika. Beniaminek nie próżnuje

12:45, 18. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Coventry City

Coventry City pochwaliło się zakontraktowaniem nowego napastnika. Beniaminek Premier League sprowadził Taiwo Awoniyiego z Nottingham Forest.

Taiwo Awoniyi
Obserwuj nas w
Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Taiwo Awoniyi

Oficjalnie: Taiwo Awoniyi zasilił szeregi Coventry City

Coventry City poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Taiwo Awoniyiego z Nottingham Forest. 29-letni napastnik, po pomyślnym przejściu testów medycznych, związał się z nowym pracodawcą kontraktem ważnym do 30 czerwca 2031 roku.

Kwota tej transakcji wyniosła 10,5 miliona euro. Tym samym beniaminek Premier League poważnie wzmocnił swój skład przed rozpoczęciem nowego sezonu.

Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się przejść do Coventry City. Z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie kampanii oraz współpracę z nowymi kolegami. Widziałem, jak świetnie radzili sobie w poprzednim sezonie, awansując z Championship. Byli niesamowici, dlatego nie mogę się doczekać, aż do nich dołączę i rozpocznę nowy rozdział – powiedział nigeryjski snajper.

Awoniyi, który teraz zagra pod wodzą Franka Lamparda, występował w barwach Nottingham Forest od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się na City Ground za 20,5 miliona euro z Unionu Berlin. W swoim piłkarskim CV ma również Liverpool, FSV Mainz oraz KAA Gent. W poprzedniej kampanii Nigeryjczyk rozegrał 18 meczów, zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty.