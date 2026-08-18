Delap przymierzany do znanego klubu. To byłoby miękkie lądowanie

Liam Delap znajduje się na wylocie z Chelsea. Jak podaje stacja telewizyjna Sky Sports, 23-letni napastnik może zaliczyć miękkie lądowanie, bo interesuje się nim Newcastle United.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Liam Delap

Newcastle United interesuje się Liamem Delapem

Newcastle United rozpoczyna nowy etap pod wodzą Matthiasa Jaissle’a. Angielski klub jest aktywny na rynku transferowym. Przypomnijmy, że do ekipy Srok przeprowadzili się już Amar Dedić, Bazoumana Toure, Aladji Bamba, Lukas Hornicek, Sean Steur oraz Ewen Jaouen. Wygląda jednak na to, że Newcastle planuje kolejne zakupy i zamierza jeszcze bardziej wzmocnić swój skład przed startem nowego sezonu.

Jak podaje stacja telewizyjna „Sky Sports”, włodarze z St. James’ Park chcą zwiększyć jakość w linii ataku. Według wspomnianego źródła na celownik Srok trafił Liam Delap. 23-letni napastnik jest dostępny na rynku transferowym, ponieważ Chelsea nie wiąże z nim dalszej przyszłości. Czas pokaże, czy Anglik zaliczy miękkie lądowanie i przeniesie się właśnie do Newcastle United.

Delap, którego sprowadzenie sondują także Everton, Leeds United oraz Como 1907, reprezentuje ekipę The Blues od czerwca 2025 roku, gdy przeniósł się na Stamford Bridge za 35,5 miliona euro z Ipswich Town. W poprzednim sezonie rozegrał 41 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował cztery asysty. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość wynosi 28 milionów euro, a kontrakt atakującego obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku.