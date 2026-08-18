Cracovia sięga po napastnika z Belgii! [NASZ NEWS]

Wprawdzie Cracovia wygrała w ostatniej kolejce z Rakowem, ale gołym okiem widać, że zespół potrzebuje wzmocnień. I, jak wynika z naszych informacji, takie nadchodzą. Ujawniamy szczegóły.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kibice Cracovii

Grzelak odetchnął z ulgą



Cracovia nie najlepiej zaczęła obecny sezon, co spowodowało sporą nerwowość. Trener Bartłomiej Grzelak długo nie mógł wygrać meczu jako trener „Pasów” ale w końcu się udało. Pokonanie Rakowa 2:1 da drużynie nieco oddechu, choć wiadomo, że potrzebne są też wzmocnienia.

Z informacji goal.pl wynika, że takowe właśnie nadchodzą. Jak ustaliliśmy, napastnikiem Cracovii zostanie Mohamed Berte. To 24-letni gracz z Belgii, iworyjskiego pochodzenia. Berte jest zawodnikiem klubu FCV Dender, który po ostatnim sezonie spadł z belgijskiej ekstraklasy.

Transfer już przesądzony

Dorobek Berte (piłkarz mierzy 175 cm wzrostu) za ostatni sezon to 30 meczów i 3 bramki (plus gol w trzech meczach Pucharu Belgii). Natomiast jeszcze sezon wcześniej było to 38 meczów i 9 bramek.

Berte najczęściej występuje jako drugi napastnik, może też zagrać na lewym skrzydle. Z naszych informacji wynika, że transfer jest już przesądzony, a zawodnik niedługo powinien oficjalnie zasilić krakowski zespół.

Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec transferów do Cracovii. W najbliższym czasie do klubu mają trafić kolejni (ofensywni) piłkarze.

A wracając do Berte. W belgijskich mediach pojawiały się informacje, że piłkarzem tym interesują się kluby belgijskiej ekstraklasy, ale wszystko wskazuje na to, że jednak karierę będzie kontynuował w Polsce.