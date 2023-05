PressFocus Na zdjęciu: Frank Lampard

Hitem wtorku w Premier League będzie pojedynek Arsenalu z Chelsea

Jeśli Kanonierzy chcą wrócić na szczyt tabeli, muszą wygrać derby

Frank Lampard wypowiedział się z wielim szacunkiem o najbliższym przeciwniku

“Walka o tytuł nie jest przesądzona”

Oczy fanów Premier League zwrócą się we wtorek na Emirates Stadium. Tam gospodarze podejmą Chelsea w ramach derbów Londynu. Jeśli Arsenal chce powrócić na szczyt tabeli i wyprzedzić Manchester City, musi wygrać starcie o prymat w stolicy. Choć ostatnie wyniki Kanonierów, delikatnie mówiąc, nie zachwycają, Frank Lampard ma wiele szacunku do rywala zza miedzy.

– Walka o tytuł może rozstrzygnąć się korzystnie dla każdej ze stron. Arsenal wciąż jest na polowaniu o mistrzostwo. Mają fantastyczną drużynę i rozgrywają świetny sezon. Jeśli są lekko zranieni, mogą zareagować w wielkim stylu. Jeśli zdołamy im jednak utrudnić życie, sytuacja może być odwrotna. Trudno to przewidzieć. Arsenal nadal walczy o tytuł. Manchester City pokazał wspaniałą formę i w pełni to szanujemy, ale musimy też uszanować to, co Kanonierzy zrobili w tym roku. Oni nie stracą wiary w mistrzostwo – zapowiedział szkoleniowiec Chelsea.

The Blues nie wygrali w lidze od sześciu spotkań. Ich szanse na grę w przyszłorocznych europejskich pucharach wydają się już wyłącznie iluzoryczne. Ewentualna wygrana we wtorkowych derbach poprawiłaby jednak nastroje na Stamford Bridge. Początek starcia już o godzinie 21:00.

