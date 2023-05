PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Manchester City wyprzedził Arsenal w tabeli Premier League

We wtorek Kanonierzy zmierzą się w derbach z Chelsea

Mikel Arteta zapowiada walkę o tytuł do samego końca

“To, co od nas zależy, to wygrywanie meczów”

Manchester City wygrał w niedzielę z Fulham (2:1). Ten triumf pozwolił Obywatelom wyprzedzić w tabeli Premier League Arsenal. Obecnie podopieczni Guardioli mają o punkt więcej, a do tego rozegrali o jeden mecz mniej.

– Teraz nie zależymy już od siebie. To, co od nas zależy, to wygrywanie naszych spotkań. Zamierzamy to zrobić, reszta to już kwestia City. Wiem, co próbujemy zrobić. Przed nami najprzyjemniejsza część sezonu. To jeszcze nie koniec. Zapłaciłbym mnóstwo pieniędzy, by być w tej sytuacji w kolejnym sezonie, uwierz mi – powiedział Mikel Arteta.

Przed Kanonierami starcie z Chelsea, która nie wygrała żadnego meczu w sześciu ostatnich kolejkach. Jeżeli wygrają derby, ponownie przeskoczą w tabeli Manchester City. Trzeba jednak pamiętać, że wciąż urzędujący mistrzowie Anglii będą mieć w zanadrzu dwa dodatkowe spotkania. Początek starcia o prymat w Londynie już we wtorek o godzinie 21:00.

Czytaj więcej: Alarm w Manchesterze City, gwiazda kontuzjowana.

Arsenal Chelsea 1.67 4.20 5.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 kwietnia 2023 20:49 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin