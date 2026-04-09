Ibrahima Konate przez kilka miesięcy nie mógł podjąć decyzji ws. swojej przyszłości. Fabrizio Romano informuje, że jest bliski przedłużenia umowy z Liverpoolem. Do tej pory łączono go głównie z Realem Madryt.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Konate

Liverpool nagrodzony za cierpliwość. Będzie nowa umowa z gwiazdą

Liverpool od miesięcy starał się o porozumienie z Ibrahimą Konate. W pewnym momencie wydawało się natomiast, że jego odejście jest już przesądzone. Francuz planował podążyć drogą Trenta Alexandra-Arnolda, który zamienił Anfield na Santiago Bernabeu. Real Madryt również był zainteresowany transferem stopera, zwłaszcza, że miał on być dostępny jako wolny zawodnik.

W listopadzie jednak Królewscy porzucili temat. Wciąż mieli Konate na celowniku, ale preferowali innych kandydatów. W każdym momencie mogli wrócić do walki o jego podpis, ale takowe rozmowy nie były prowadzone. Nieustannie starał się za to Liverpool, który wkrótce może przekazać swoim kibicom dobre wieści.

W negocjacjach między zawodnikiem a klubem doszło bowiem do przełomu. Fabrizio Romano twierdzi, że strony są bliskie porozumienia w sprawie nowego kontraktu. To będzie oznaczało, że Konate pozostanie na Anfield na kolejne lata. Oczywiście to wciąż tylko medialne informacje, a nie oficjalny komunikat, natomiast do tej pory narracja sugerowała, że ten nie będzie grał dłużej dla The Reds.

🚨 Liverpool are now closer to reaching full agreement with Ibrahima Konaté over new contract.



Negotiations are advancing well after Real Madrid talks stopped in November, with Liverpool now progressing.



Not done/sealed yet but #LFC confident.



🎥➕ https://t.co/vYxmYy1FWD pic.twitter.com/PPBMr3DM3N — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 9, 2026

Konate to kluczowy piłkarz formacji defensywnej. Tworzy z Virgilem van Dijkiem podstawowy duet stoperów, a w tym sezonie uzbierał w sumie 43 występy, dwukrotnie trafiając do siatki.