Liverpool nagrodzony za cierpliwość. Będzie nowa umowa z gwiazdą
Liverpool od miesięcy starał się o porozumienie z Ibrahimą Konate. W pewnym momencie wydawało się natomiast, że jego odejście jest już przesądzone. Francuz planował podążyć drogą Trenta Alexandra-Arnolda, który zamienił Anfield na Santiago Bernabeu. Real Madryt również był zainteresowany transferem stopera, zwłaszcza, że miał on być dostępny jako wolny zawodnik.
W listopadzie jednak Królewscy porzucili temat. Wciąż mieli Konate na celowniku, ale preferowali innych kandydatów. W każdym momencie mogli wrócić do walki o jego podpis, ale takowe rozmowy nie były prowadzone. Nieustannie starał się za to Liverpool, który wkrótce może przekazać swoim kibicom dobre wieści.
W negocjacjach między zawodnikiem a klubem doszło bowiem do przełomu. Fabrizio Romano twierdzi, że strony są bliskie porozumienia w sprawie nowego kontraktu. To będzie oznaczało, że Konate pozostanie na Anfield na kolejne lata. Oczywiście to wciąż tylko medialne informacje, a nie oficjalny komunikat, natomiast do tej pory narracja sugerowała, że ten nie będzie grał dłużej dla The Reds.
Konate to kluczowy piłkarz formacji defensywnej. Tworzy z Virgilem van Dijkiem podstawowy duet stoperów, a w tym sezonie uzbierał w sumie 43 występy, dwukrotnie trafiając do siatki.