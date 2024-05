Jurgen Klopp jest o jedną żółtą kartkę od zawieszenia w Premier League. Jeśli szkoleniowiec Liverpoolu otrzyma karę w meczu z Aston Villą, to nie poprowadzi The Reds w ostatnim spotkaniu.

Klopp o jedną żółtą kartkę od zawieszenia w lidze

Jurgen Klopp pod koniec stycznia bieżącego roku w specjalnym oświadczeniu wideo oznajmił światu, że wraz z zakończeniem sezonu odejdzie z Liverpoolu. Decyzja Niemca wywołała duże poruszenie w świecie futbolu. Przez ostatnie miesiące fani w Anglii oraz na całym świecie snuli domysły, kto zastąpi utytułowanego trenera. Ostatecznie wybór padł na Arne Slota z Feyenoordu Rotterdam.

Zanim jednak holenderski szkoleniowiec rozpocznie pracę na Anfield Road, to The Reds rozegrają dwa ostatnie mecze pod wodzą Niemca. Tak się złożyło, że ostatnie spotkanie w sezonie odbędzie się na Anfield Road. Fani klubu przygotowują specjalne pożegnanie dla jednego z najlepszych menadżerów w historii Liverpoolu.

Zapał kibiców może zostać przedwcześnie ostudzony. Portal Liverpool Echo zwrócił uwagę na kluczową kwestię ws. pożegnalnego meczu Jurgena Kloppa w roli trenera The Reds. Brytyjski serwis poinformował, że 56-latek jest o jedną żółtą kartkę od zawieszenia w Premier League. Oznacza to, że jeśli sędzia w starciu z Aston Villą ukara go kartką, to Klopp nie będzie mógł usiąść na ławce w ostatnim meczu przeciwko Wolves.

W bieżących rozgrywkach Jurgen Klopp już dwukrotnie otrzymał żółtą kartką. Podczas starcia z The Villans musi więc trzymać nerwy na wodzy i wystrzegać się nieprzychylnych komentarzy w kierunku sędziego. Mecz 37. kolejki Premier League na Villa Park odbędzie się w poniedziałek (13 maja).