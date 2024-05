Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Crysencio Summerville

Crysencio Summerville na radarze Liverpoolu

Juergen Klopp kilka miesięcy temu zapowiedział, że odejdzie z Liverpoolu po zakończeniu obecnego sezonu. Miejsce niemieckiego szkoleniowca na ławce trenerskiej drużyny The Reds zająć ma Arne Slot. Niewykluczone, że 45-letni menedżer podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego będzie chciał sprowadzić na Anfield Road kilku swoich rodaków. Z przeprowadzką do angielskiej ekipy łączony jest m.in. Crysencio Summerville – podaje serwis “TEAMtalk”.

Liverpool planuje bowiem wzmocnić linię ataku, a 22-letni skrzydłowy robi furorę w Championship. Młodzieżowy reprezentant Oranje w 48 spotkaniach trwającej kampanii strzelił 21 goli i zaliczył 10 asyst. Jego Leeds United zagra w finale baraży o awans do Premier League. Kontrakt wychowanka Feyenoordu Rotterdam z zespołem Pawi obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, więc jego ewentualny transfer do zespołu The Reds będzie wiązał się ze sporą opłatą.

Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia Crysencio Summerville’a na 18 milionów euro. Utalentowany zawodnik z powodzeniem występuje w Leeds United od 2020 roku, gdy przeprowadził się na Elland Road za 1,5 miliona euro z akademii wyżej wspomnianego Feyenoordu. To właśnie w Rotterdamie stawiał on swoje pierwsze piłkarskie kroki. Co ciekawe, Arne Slot od 2021 roku pracuje na De Kuip.