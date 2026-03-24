„Mój ojciec nigdy by się do mnie nie odezwał, gdybym wzmocnił Manchester United”

22:13, 24. marca 2026
Źródło: Daily Mail / DevilPage

James Milner już zapisał się na kartach historii Premier League. Tymczasem Anglik w wywiadzie dla "Daily Mail" przyznał, że mógł wzmocnić Manchester United. 40-latek zaznaczył jednak, że jego ojciec nie mógłby pogodzić się z tą decyzją.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: James Milner

James Milner stał się samodzielnym liderem pod względem największej liczby występów w rozgrywkach Premier League. 40-latek na ten moment ma na koncie 657 rozegranych meczów w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii. Były reprezentant Synów Albionu dobił do takiej liczby, będąc zawodnikiem: Liverpoolu, Manchesteru City, Aston Villi, Newcastle United, Leeds United oraz Brighton & Hove Albion.

Ostatnio James Milner udzielił interesującego wywiadu dla „Daily Mail”. Doświadczony pomocnik zdradził, że w przeszłości mógł zostać zawodnikiem Manchesteru United. 40-latek podkreślił jednak, że gra w koszulce Czerwonych Diabłów nie spotkałaby się aprobatą jego ojca. Anglik został zapytany również, czy był fanem Paula Scholesa.

W pewnym momencie miałem ofertę z Manchesteru United, ale nigdy bym tego nie zrobił. Nigdy. Nigdy. Mój ojciec nigdy by się do mnie nie odezwał, gdybym podpisał kontrakt z United – powiedział James Milner.

Nie byłem tak wielkim fanem Paula Scholesa, jak powinienem. Gdyby udało mi się go wyciągnąć z tej czerwonej koszulki, to oczywiście był niesamowitym piłkarzem – zaznaczył.

W obecnym sezonie James Milner rozegrał 21 spotkań w koszulce Brighton & Hove Albion. Udało mu się mu się zgromadzić na koncie jedno trafienie, a także tyle samo asyst.

