Man United i Arsenal walczą o gwiazdę. 60 mln euro za rozchwytywanego pomocnika

Morten Hjulmand może trafić do Premier League. Jak donosi serwis CaughtOffside, transfer pomocnika rozważają Manchester United oraz Arsenal.

Hjulmand rozchwytywany przez angielskich gigantów

Manchester United planuje przebudowę środka pola podczas najbliższego okna transferowego. Jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia ekipy z Old Trafford stał się Morten Hjulmand. Czerwone Diabły chcą sprowadzić dwóch nowych zawodników do linii pomocy, żeby wzmocnić zespół.

Wcześniej o zawodnika pytał też Arsenal, który kontaktował się ze Sportingiem Lizbona przy okazji meczów w Lidze Mistrzów. Kanonierzy nadal są bardzo zainteresowani i śledzą sytuację Duńczyka. Według doniesień Portugalczycy chcą skłonni zejść nieco poniżej klauzuli odstępnego, która wynosi 80 milionów euro, ale i tak oczekują co najmniej 60 milionów euro.

Do gry mogą wejść inne wielkie marki. Chociażby Manchester City traktuje Duńczyka jako świetną alternatywę, jeśli nie uda im się pozyskać Elliota Andersona. Sytuację monitorują także Juventus, Atletico Madryt oraz Tottenham. Rywalizacja o pozyskanie 26-latka może być więc zacięta.

Sporting liczy, że dzięki dużemu zainteresowaniu ostateczna kwota za pomocnika znacznie wzrośnie. Sam piłkarz chętnie spróbowałby swoich sił w silniejszej lidze. Byłby to dla niego spory awans sportowy oraz finansowy.

