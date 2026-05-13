Manchester City w grze o rozchwytywaną gwiazdę. Guardiola przygotował specjalny plan

Kennet Eichhorn rozchwytywany

Kennet Eichhorn stał się sensacją na niemieckich boiskach i przyciągnął uwagę największych klubów w Europie. Defensywny pomocnik Herthy Berlin imponuje warunkami fizycznymi oraz dojrzałością w grze.

10 maja zapisał się w historii, zostając najmłodszym strzelcem gola w 2. Bundeslidze. Miał wtedy dokładnie 16 lat i 287 dni. Nic więc dziwnego, że o jego podpis walczą teraz Bayern Monachium oraz Borussia Dortmund.

Jednak według „Sky Sport” to Manchester City, a nie BVB jest najbliżej pozyskania utalentowanego zawodnika. Obywatele zamierzają wpłacić klauzulę odstępnego, która wynosi około 10-12 milionów euro w zależności od zmiennych. Taka kwota za gracza o tak wielkim potencjale wydaje się prawdziwą okazją.

Po zakupie Niemiec nie trafiłby jednak od razu na boiska Premier League. Pep Guardiola chce go bowiem natychmiast wypożyczyć do Bayeru Leverkusen, żeby tam dalej się rozwijał.

Młody zawodnik świetnie czyta grę i nie boi się presji ze strony rywali. Tymczasem Hertha znajduje się w trudnym położeniu, ponieważ klauzula będzie aktywna się już po zakończeniu sezonu. Niemiecki gigant z Berlina nie będzie miał wtedy wiele do powiedzenia w kwestii przyszłości swojej młodej gwiazdy. W konsekwencji o wszystkim zdecyduje sam piłkarz oraz jego doradcy.

