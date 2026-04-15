Gwiazdor United zawieszony na hit. Oto co powiedział do sędziów

18:20, 15. kwietnia 2026
Michał Stompór
Manchester United w hitowym starciu będzie musiał radzić sobie bez jednej z gwiazd. Harry Maguire został zawieszony także na pojedynek z Chelsea. Nathan Salt ujawnił, w jaki sposób Anglik zwrócił się do sędziów w meczu z Bournemouth.

IMAGO/PressFocus Na zdjęciu: AFC Bournemouth - Manchester United

Manchester United zagra z Chelsea bez kluczowego obrońcy

W dwóch ostatnich kolejkach Premier League Manchester United zdobył tylko jeden punkt. Podopieczni Michaela Carricka zremisowali z Bournemouth i przegrali z Leeds United. W pojedynku z Wisienkami bezpośrednią czerwoną kartkę obejrzał Harry Maguire, który pożegnał się z murawą w 78. minucie.

Reprezentant Anglii nie zagrał w spotkaniu z Pawiami, ale na zbliżającą się rywalizację z Chelsea miał wrócić do dyspozycji trenera. Jednak tak się nie stanie – komisja dyscyplinarna wymierzyła 33-latkowi dodatkowy mecz kary.

Dlaczego Maguire nie wystąpi w hitowym starciu na Stamford Bridge? Doświadczony obrońca miał w niezbyt kulturalny sposób zwrócić się do zespołu sędziowskiego. – You’re a joke, you’re all a f***ing joke – powiedział były zawodnik Leicester City tuż po tym, jak Stuart Attwell ukarał go czerwoną kartką. Słowa wychowanka Barnsley FC zdradził Nathan Salt.

Manchester United i Chelsea walczą o udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Jeżeli Czerwone Diabły pokonają The Blues, będą o krok od spełnienia marzeń. Porażka zdecydowanie utrudni Londyńczykom finisz w czołowej piątce i awans do Champion League.

