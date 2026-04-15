Conte na celowniku kadry. Napoli już szykuje plan B

fot. Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

SSC Napoli z czterema kandydatami na nowego trenera

Antonio Conte ma ważny kontrakt z SSC Napoli do końca czerwca 2027 roku. W teorii jest zatem nie do ruszenia z klubu z Serie A. W praktyce jednak wszystko jest możliwe. Jeśli trener zostanie poproszony o przejęcie sterów nad drużyną narodową, może skusić się na tego typu wyzwanie. Tymczasem interesujące wieści w kontekście ewentualnych kandydatów na następcę Conte w szeregach Partenopei przekazało „Corriere dello Sport”.

Źródło sugeruje, że mimo iż z pracą w reprezentacji Włoch łączeni są Roberto Mancini czy Simone Inzaghi, to i tak faworytem jest trener Napoli. Z kolei w gronie ewentualnych następców Conte wymienia się kilku fachowców. Między innymi takich szkoleniowców jak: Gian Piero Gasperini, Vincenzo Italiano, Fabio Grosso. Rozważany ma być nawet powrót Maurizio Sarriego do byłego klubu.

Neapolitańczycy aktualnie plasują się na pozycji wicelidera ligi włoskiej, mając 66 punktów na koncie. Do pierwszego Interu Mediolan tracą dziewięć oczek.

Z kolei już w najbliższy weekend Napoli zagra u siebie z Lazio. Mecz odbędzie się o godzinie 18:00 na Stadio Diego Armando Maradona. Pierwsze spotkanie z udziałem obu drużyn w tej kampanii miało miejsce w styczniu. Wówczas ekipa z Neapolu wygrała różnicą dwóch trafień (2:0). Z kolei w pięciu ostatnich starciach między drużynami dwa razy górą byli Rzymianie, raz Partenopei i w dwóch starciach był remis.