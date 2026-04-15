Juventus interesuje się obrońcą Arsenalu. To byłby powrót do Włoch

Juventus chce gruntownie przebudować swój skład w letnim okienku transferowym. Jak czytamy we włoskim dzienniku La Gazzetta dello Sport, kandydatem do przeprowadzki na Allianz Stadium jest lewy obrońca Arsenalu, Riccardo Calafiori.

Juventus podczas najbliższego letniego okienka transferowego planuje przeprowadzić gruntowny przegląd kadry. Turyński klub zamierza przebudować zespół, sprzedając niepotrzebnych zawodników oraz sprowadzając nowych piłkarzy. Szkoleniowiec ekipy Starej Damy – Luciano Spalletti – chce między innymi poważnie wzmocnić linię obrony, która w obecnym sezonie nie zawsze prezentuje odpowiedni poziom. Niewykluczone, że włoski gigant zdecyduje się poszukać odpowiednich kandydatów na rynku angielskim.

Jak informuje dziennik „La Gazzetta dello Sport”, na celowniku Juventusu znalazł się bowiem Riccardo Calafiori, grający na co dzień w Arsenalu. 23-letni Włoch może wkrótce wrócić do Serie A, bo uchodzi za bardzo interesującą opcję transferową.

Jego dużym atutem jest wszechstronność, ponieważ może występować zarówno na lewej stronie defensywy, jak i w środku obrony. Taką elastyczność szczególnie ceni Luciano Spalletti, który widziałby go w swoim zespole jako ważny element rotacji.

Calafiori przywdziewa koszulkę drużyny Kanonierów od lipca 2024 roku, kiedy to trafił na Emirates Stadium z Bolonii za niespełna 45 milionów euro. Czternastokrotny reprezentant Włoch w trwającym sezonie rozegrał 31 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co stawia londyński klub w dobrej pozycji negocjacyjnej. Wartość rynkowa zawodnika wynosi około 50 milionów euro.