Manchester United celuje w gwiazdę Milanu. Ostatnio odrzuciła go Barcelona

Paul Marriott / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Leao na liście życzeń Man United, ale budżet na transfer nie powala

Manchester United przygotowuje się na letnie okno transferowe, w którym będą chcieli wzmocnić kadrę pierwszego zespołu. Awans do Ligi Mistrzów jest o krok, więc to dodatkowy atut w negocjacjach z topowymi zawodnikami. W drużynie Michaela Carricka ma pojawić się m.in. nowy skrzydłowy. Media wymieniają kilku kandydatów, ale jedno nazwisko szczególnie przyciąga uwagę kibiców.

Na wylocie z Milanu znalazł się Rafael Leao. Odejście reprezentanta Portugalii ma być przesądzone, a Rossoneri wycenili go na ok. 65-75 mln euro. Klub z Old Trafford bierze go pod uwagę, ale problemem może okazać się kwota transakcji.

Z informacji La Gazzetta dello Sport wynika, że Manchester United nie chce wydać więcej niż 44 mln funtów, co w przeliczeniu daje ok. 50 milionów euro. Różnica w wycenie jest całkiem spora, więc nie wiadomo, czy Milan w ogóle usiądzie do rozmów z 20-krotnym mistrzem Anglii. Na dodatek Mediolańczycy mają inne opcje, ponieważ Leao cieszy się sporym zainteresowaniem na rynku. Warto także dodać, że agent piłkarza oferował go FC Barcelonie, ale Blaugrana odrzuciła możliwość sprowadzenia 26-latka.

Rafael Leao gra w Milanie od sezonu 2019/2020, gdy przychodził z Lille za ok. 50 mln euro. W tym czasie wystąpił w 286 meczach, w których zdobył 80 goli i zanotował 64 asysty. Obecny kontrakt wygasa w czerwcu 2028 roku.