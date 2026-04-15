Atletico rusza po mistrza świata. Musi wydać kilkadziesiąt milionów

Atletico w lecie niemal na pewno wzmocni linię obrony. Na celowniku Rojiblancos znalazł się Cristian Romero. Portal talkSPORT ujawnia wysokości klauzuli odstępnego mistrza świata.

Podopieczni Diego Simeone okazali się lepsi od Barcelony i awansowali do półfinału Ligi Mistrzów. Jednak w La Liga prezentują się zdecydowanie poniżej oczekiwań i po 31 kolejkach zajmują dopiero 4. lokatę. By w następnym sezonie Atletico mogło skutecznie rywalizować na wielu frontach, konieczne są wzmocnienia.

Rojiblancos koniecznie muszą zwiększyć rywalizację w formacji obronnej. W tym celu Madrytczycy chcą pozyskać zawodnika, który w 2022 roku sięgnął po złoty medal Mistrzostw Świata. To Cristian Romero, jeden z najlepszych defensorów Premier League.

Kontrakt 27-latka z Tottenhamem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Portal talkSPORT przekonuje, że w umowie reprezentanta Albicelestes istnieje klauzula odstępnego. Ma wynosić ona 60 milionów funtów, a więc prawie 70 milionów euro.

Z kolei portal Transfermarkt wycenia Romero na 50 mln euro. Jeżeli Spurs nie zdołają utrzymać się w angielskiej elicie, Argentyńczyk bez wątpienia zdecydowanie bardziej przychylnie spojrzy na ofertę z Atletico.