Manchester City może zakontraktować brazylijską perełkę

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Eduardo Conceicao przymierzany do Manchesteru City

Manchester City słynie z bardzo skutecznego skautingu, co potwierdzają liczne transfery z ostatnich lat. Na Etihad Stadium trafili między innymi Erling Haaland, Jeremy Doku czy Abdukodir Khusanov, którzy szybko stali się ważnymi postaciami zespołu Obywateli. Angielski klub nadal uważnie monitoruje rynek transferowy w poszukiwaniu kolejnych talentów i niewykluczone, że niedługo sięgnie po perspektywicznego zawodnika z Brazylii.

Jak podaje stacja „ESPN”, Manchester City zainteresował się bowiem Eduardo Conceicao. Włodarze z Etihad Stadium rozpoczęli już rozmowy z Palmeiras, chcąc uprzedzić innych europejskich gigantów, w tym Chelsea, w wyścigu o podpis młodego skrzydłowego.

Za 16-letniego piłkarza trzeba zapłacić około 40 milionów euro, co pokazuje, jak duży potencjał jest w nim dostrzegany. Warto jednak zaznaczyć, że mierzący 180 centymetrów zawodnik będzie mógł przenieść się do Europy dopiero po osiągnięciu pełnoletności.

Eduardo Conceicao jest wychowankiem Palmeiras i wciąż czeka na debiut w pierwszym zespole, który może nastąpić w najbliższym czasie. Dotychczas występował głównie w drużynach młodzieżowych, a obecnie gra w ekipie U-20, dla której zdobył 5 bramek oraz zanotował 3 asysty. Kontrakt utalentowanego atakującego obowiązuje do 2029 roku, co daje brazylijskiemu klubowi mocną pozycję w ewentualnych negocjacjach transferowych.