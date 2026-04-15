Manchester City może zakontraktować brazylijską perełkę

09:30, 15. kwietnia 2026 10:05, 15. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  ESPN

Manchester City uczestniczy w wyścigu o sprowadzenie Eduardo Conceicao - informuje stacja ESPN. 16-letni skrzydłowy Palmeiras uchodzi za wielki talent.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Eduardo Conceicao przymierzany do Manchesteru City

Manchester City słynie z bardzo skutecznego skautingu, co potwierdzają liczne transfery z ostatnich lat. Na Etihad Stadium trafili między innymi Erling Haaland, Jeremy Doku czy Abdukodir Khusanov, którzy szybko stali się ważnymi postaciami zespołu Obywateli. Angielski klub nadal uważnie monitoruje rynek transferowy w poszukiwaniu kolejnych talentów i niewykluczone, że niedługo sięgnie po perspektywicznego zawodnika z Brazylii.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Jak podaje stacja „ESPN”, Manchester City zainteresował się bowiem Eduardo Conceicao. Włodarze z Etihad Stadium rozpoczęli już rozmowy z Palmeiras, chcąc uprzedzić innych europejskich gigantów, w tym Chelsea, w wyścigu o podpis młodego skrzydłowego.

Za 16-letniego piłkarza trzeba zapłacić około 40 milionów euro, co pokazuje, jak duży potencjał jest w nim dostrzegany. Warto jednak zaznaczyć, że mierzący 180 centymetrów zawodnik będzie mógł przenieść się do Europy dopiero po osiągnięciu pełnoletności.

Eduardo Conceicao jest wychowankiem Palmeiras i wciąż czeka na debiut w pierwszym zespole, który może nastąpić w najbliższym czasie. Dotychczas występował głównie w drużynach młodzieżowych, a obecnie gra w ekipie U-20, dla której zdobył 5 bramek oraz zanotował 3 asysty. Kontrakt utalentowanego atakującego obowiązuje do 2029 roku, co daje brazylijskiemu klubowi mocną pozycję w ewentualnych negocjacjach transferowych.