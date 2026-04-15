Nico Williams poprosił o transfer. W tym klubie ma zagrać w przyszłym sezonie

Nico Williams poprosił o transfer, aby postawić kolejny krok w karierze. Z informacji El Nacional wynika, że docelowym klubem zawodnika ma być Manchester United.

Nico Williams prawdopodobnie żałuje decyzji o przedłużeniu kontraktu z Athletic Bilbao aż do czerwca 2035 roku. Niewykluczone, że była to decyzja podjęta pod wpływem emocji, ponieważ umowę podpisał niedługo po tym, jak upadł transfer do FC Barcelony. Szybko okazało się jednak, że drużyna z Kraju Basków nie jest w stanie zagwarantować mu gry o najważniejsze trofea w Hiszpanii oraz w Europie.

Plotki o potencjalnym transferze mistrza Europy z 2021 roku rozgrzały więc na nowo. Przez moment hiszpańska prasa pisała nawet o ponownym zainteresowaniu Blaugrany. Taki ruch jest jednak mało realny ze względu na sytuację finansową Katalończyków.

Bardziej prawdopodobny scenariusz zakłada letni transfer do Premier League. Anglia ma być kierunkiem, jaki preferuje Nico Williams, będąc przekonanym, że to odpowiedni krok w karierze. Jak poinformował serwis El Nacional, zawodnik miał poprosić Athletic Bilbao o transfer. Wskazał nawet konkretny klub. Panuje przekonanie, że chciałby dołączyć do Manchesteru United.

Z takiego obrotu wydarzeń na pewno są szczęśliwi na Old Trafford. Czerwone Diabły w przeszłości były wymieniane jako jeden z możliwych kierunków dla 23-latka. Natomiast problem polegał na tym, że nie grali w Lidze Mistrzów. Teraz, gdy są o krok od powrotu do rozgrywek, wszystko układa się w całość. Manchester United widzi w nim również idealnego następcę Marcusa Rashforda.

Manchester United, żeby pozyskać Nico Williamsa, musi przygotować się na spory wydatek. Kwota transferu ma sięgnąć aż 90 milionów euro. Bilbao nie zamierza schodzić poniżej tej ceny. Skrzydłowy w tym sezonie zdobył 4 gole i zaliczył 6 asyst w 28 meczach.