AS Roma wykupi skutecznego napastnika. Zapłaci 25 milionów euro

AS Roma wykupi Donyella Malena po zakończeniu obecnego sezonu, płacąc za niego 25 milionów euro - donosi w mediach społecznościowych Nicolo Schira. W tym momencie 27-letni napastnik gra w Rzymie na zasadzie wypożyczenia z Aston Villi.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Donyell Malen zostanie w Romie

Donyell Malen podczas ostatniego zimowego okienka transferowego został wypożyczony na pół roku z Aston Villi do Romy. 27-letni napastnik bardzo szybko zaaklimatyzował się w Serie A, a jego sprowadzenie okazało się świetnym ruchem włoskiego klubu. Włodarze ze Stadio Olimpico zapewnili sobie opcję wykupu mierzącego 176 centymetrów zawodnika za 25 milionów euro i wszystko wskazuje na to, że podjęli już ostateczną decyzję w tej sprawie.

Jak informuje w mediach społecznościowych Nicolo Schira, AS Roma zamierza aktywować zawartą w umowie klauzulę, ściągając Malena na stałe. Taki ruch nie jest zaskoczeniem, ponieważ 51-krotny reprezentant Holandii prezentuje znakomitą formę i należy do czołowych napastników włoskiej ekstraklasy. Wygląda na to, że 27-letni zawodnik wreszcie odnalazł swoje miejsce po mniej udanym okresie spędzonym na Wyspach Brytyjskich.

Malen w barwach drużyny Giallorossich rozegrał dotychczas 14 spotkań, w których zdobył 11 bramek i zanotował 1 asystę, co jest imponującym wynikiem. W swojej dotychczasowej karierze reprezentował także Borussię Dortmund oraz PSV Eindhoven. Wygląda na to, że wkrótce podpisze długoterminowy kontrakt z Romą, która wiąże z nim duże nadzieje. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie 35 milionów euro.