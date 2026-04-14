Bayern Monachium – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (15.04.2026)

Bayern Monachium – Real Madryt: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. W pierwszym starciu nieznacznie lepsi okazali się Niemcy, którzy pokonali Hiszpanów 2:1. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią rewanżowego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Allianz Arenie już w najbliższą środę, czyli 15 kwietnia, o godzinie 21:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium – Real Madryt, typy i przewidywania

Bayern Monachium podejmie Real Madryt w rewanżowym spotkaniu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że w pierwszym meczu na Santiago Bernabeu padł wynik 2:1 dla drużyny Vincenta Kompany’ego po bramkach Luisa Diaza, Harry’ego Kane’a i Kyliana Mbappe. Teraz ekipa Alvaro Arbeloi stanie przed trudnym zadaniem odrobienia strat w wyjazdowym starciu. Zapowiada się niezwykle emocjonujący pojedynek o awans do półfinału. Początek rywalizacji na Allianz Arenie już w środę, 15 kwietnia o godzinie 21:00.

Stawiam na awans Realu Madryt, mimo zaliczki Bayernu Monachium z pierwszego spotkania. Hiszpański klub jest najbardziej utytułowany w Lidze Mistrzów i nie raz udowadniał, że w tych rozgrywkach potrafi dokonywać cudów. Mój typ: awans Realu.

Bayern Monachium – Real Madryt, sytuacja kadrowa

W Bayernie Monachium nie zagrają Lennart Karl, Sven Ulreich, Cassiano Kiala, Wisdom Mike, Maycon Cardozo oraz Bara Sapoko Ndiaye, a występ Hirokiego Ito stoi pod znakiem zapytania. To duża liczba absencji, choć większość z tych piłkarzy pełni rolę rezerwowych.

Natomiast Real Madryt będzie musiał radzić sobie bez czterech ważnych zawodników – Thibaut Courtois, Raula Asencio, Rodrygo Goesa oraz Aureliena Tchouameniego – co bez wątpienia ogranicza możliwości hiszpańskiego zespołu w kilku kluczowych formacjach.

Bayern Monachium – Real Madryt, ostatnie wyniki

Bayern Monachium w dwóch ostatnich kolejkach Bundesligi prezentował bardzo dobrą formę, pewnie wygrywając 5:0 z FC St. Pauli oraz pokonując SC Freiburgiem 3:2. Zespół Vincenta Kompany’ego imponuje skutecznością w ofensywie i regularnie zdobywa punkty.

Z kolei Real Madryt spisywał się dużo słabiej na boiskach La Ligi. Mianowicie, ekipa Królewskich zremisowała 1:1 z Gironą oraz przegrała 1:2 z Mallorką, co pokazuje pewne problemy drużyny prowadzonej przez Alvaro Arbeloę z utrzymaniem stabilnej formy.

Bayern Monachium – Real Madryt, historia

Historia bezpośrednich spotkań Bayernu Monachium z Realem Madryt w ostatnim czasie jest bardzo wyrównana. W pięciu poprzednich meczach Niemcy odnieśli bowiem dwa zwycięstwa, Hiszpanie wygrali raz, natomiast dwukrotnie byliśmy świadkami remisu. Taki bilans daje lekką przewagę zespołowi ze stolicy Bawarii, choć różnice są niewielkie.

Bayern Monachium – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem środowego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Bayernu Monachium wynosi około 1.60, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 4.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.00.

Bayern Monachium Real Madryt 1.57 5.00 4.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 kwietnia 2026 21:08

Bayern Monachium – Real Madryt, przewidywane składy

Bayern: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisić – Kimmich, Pavlović – Olise, Gnabry, Luis Diaz – Harry Kane

Real: Łunin – Trent, Rudiger, Huijsen, Carreras – Valverde, Camavinga, Bellingham – Guler – Mbappe, Vinicius

Bayern Monachium – Real Madryt, transmisja meczu

Rewanżowy pojedynek między Bayernem Monachium a Realem Madryt w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. To spotkanie możesz obejrzeć na kanałach – CANAL+ 360, CANAL+ Extra 1, TVP 1 oraz TVP Sport, a także w serwisach – CANAL+ online i tvpsport.pl. Początek rywalizacji na Allianz Arenie już w najbliższą środę, 15 kwietnia o godzinie 21:00.

