Juventus ma plan na wzmocnienie lewej flanki, osłabiając swojego ligowego rywala. Na celowniku Starej Damy znalazł się Lorenzo Bernasconi z Atalanty Bergamo - donosi "Tuttosport".

Lorenzo Bernasconi wzbudził zainteresowanie Juventusu

Juventus na przestrzeni całego sezonu miał problemy na obu bokach obrony. Stara Dama ma jednak już plan na wzmocnienie lewej flanki. W nadchodzącym letnim okienku transferowym turyńczycy zamierzają osłabić swojego wielkiego rywala. Dziennik „Tuttosport” przekazuje, że w kręgu zainteresowań Bianconerich znalazł się Lorenzo Bernasconi, który na co dzień reprezentuje barwy Atalanty Bergamo.

Wychowanek Cremonese zalicza dopiero swój pierwszy pełnoprawnym sezon na boiskach Serie A. Kampanię 22-latek rozpoczynał jako zmiennik Nicoli Zalewskiego na wahadle. Dobra postawa Włocha sprawiła, że reprezentant Polski gra ustawiony wyżej, a ten zabezpiecza lewą stronę defensywy. Piłkarz La Dei spisuje przyzwoicie, ale zainteresowanie Juventusu może dziwić.

Stara Dama obdarzyła ogromnym zaufaniem Andreę Cambiaso, który jest podstawowym lewym wahadłowym. Luciano Spalletti jednak nie jest zadowolony z postawy reprezentanta Włoch. Stara Dama może rozważyć rozstanie. Jego miejsce może zająć wspomniany Lorenzo Bernasconi. Czas pokaże, czy finalnie Bianconeri osłabią swojego ligowego rywala.

Lorenzo Bernasconi w trwającej kampanii rozegrał 35 spotkań w koszulce Atalanty Bergamo. Włoski wahadłowy nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić trzema asystami. Wszystkie zaliczył w rozgrywkach Serie A.