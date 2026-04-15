Chelsea zagięła parol na gwiazdę Porto. Wysłała skautów do Portugalii

09:21, 15. kwietnia 2026 10:01, 15. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Sport Witness

William Gomes jest jednym z najlepszych zawodników FC Porto w aktualnej kampanii. Jak donosi serwis Sport Witness, jego świetna postawa zwróciła uwagę m.in. Chelsea.

MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Chelsea planuje wzmocnić linię ataku podczas zbliżającego się wielkimi krokami letniego okienka transferowego. Trener zespołu The Blues – Liam Rosenior – liczy na zwiększenie rywalizacji w formacji ofensywnej, co ma przełożyć się na lepsze wyniki jego drużyny w kolejnym sezonie. Londyńczycy chcą mieć więcej jakości w składzie, aby skutecznie walczyć o wygrywanie trofeów na kilku frontach, zwłaszcza po rozczarowującej kampanii 2025/2026.

Jak podaje serwis „Sport Witness”, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Stamford Bridge jest William Gomes, który na co dzień występuje w FC Porto. 20-letni skrzydłowy to czołowa postać zespołu Smoków, co nie umknęło uwadze giganta z zachodniego Londynu.

Chelsea wysłała swoich skautów do Portugalii, aby dokładnie monitorowali występy młodzieżowego reprezentanta Brazylii. Ewentualny transfer wiązałby się z wydatkiem rzędu około 65 milionów euro, ale taka inwestycja nie przeraża Klubowych Mistrzów Świata.

William Gomes z powodzeniem gra w barwach FC Porto od stycznia 2025 roku, kiedy to przeniósł się na Estadio do Dragao za niespełna 10 milionów euro z Sao Paulo FC. W trwającym sezonie prawy napastnik rozegrał 40 spotkań, zdobył 13 bramek i zanotował 2 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co stawia portugalski klub w bardzo dobrej pozycji negocjacyjnej przed ewentualnymi rozmowami transferowymi.