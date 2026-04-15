Chelsea zagięła parol na gwiazdę Porto. Wysłała skautów do Portugalii

William Gomes jest jednym z najlepszych zawodników FC Porto w aktualnej kampanii. Jak donosi serwis Sport Witness, jego świetna postawa zwróciła uwagę m.in. Chelsea.

William Gomes przyciągnął uwagę Chelsea

Chelsea planuje wzmocnić linię ataku podczas zbliżającego się wielkimi krokami letniego okienka transferowego. Trener zespołu The Blues – Liam Rosenior – liczy na zwiększenie rywalizacji w formacji ofensywnej, co ma przełożyć się na lepsze wyniki jego drużyny w kolejnym sezonie. Londyńczycy chcą mieć więcej jakości w składzie, aby skutecznie walczyć o wygrywanie trofeów na kilku frontach, zwłaszcza po rozczarowującej kampanii 2025/2026.

Jak podaje serwis „Sport Witness”, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Stamford Bridge jest William Gomes, który na co dzień występuje w FC Porto. 20-letni skrzydłowy to czołowa postać zespołu Smoków, co nie umknęło uwadze giganta z zachodniego Londynu.

Chelsea wysłała swoich skautów do Portugalii, aby dokładnie monitorowali występy młodzieżowego reprezentanta Brazylii. Ewentualny transfer wiązałby się z wydatkiem rzędu około 65 milionów euro, ale taka inwestycja nie przeraża Klubowych Mistrzów Świata.

William Gomes z powodzeniem gra w barwach FC Porto od stycznia 2025 roku, kiedy to przeniósł się na Estadio do Dragao za niespełna 10 milionów euro z Sao Paulo FC. W trwającym sezonie prawy napastnik rozegrał 40 spotkań, zdobył 13 bramek i zanotował 2 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co stawia portugalski klub w bardzo dobrej pozycji negocjacyjnej przed ewentualnymi rozmowami transferowymi.