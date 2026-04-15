SSC Napoli nie zamierza czekać do Mistrzostw Świata 2026. Obecni mistrzowie Serie A jeszcze przed mundialem chcą przedłużyć kontrakt ze Scottem McTominayem - informuje "Il Mattino".

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Napoli

SSC Napoli ma plan dotyczący budowy składu, który chce wykonać jeszcze przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata 2026. A chodzi o kontynuowanie współpracy ze Scottem McTominayem. Jak informuje serwis „Il Mattino”, Azzurri nie zamierzają czekać do mundialu, aby podpisać nowy kontrakt ze Szkotem. Aurelio De Laurentiis i spółka chcą tego dokonać przed samym turniejem.

Takie działanie SSC Napoli ma za cel uprzedzenie konkurencję. Scott Mctominay jest bowiem łączony z powrotem do Premier League. Wspomniane źródło zaznacza, że reprezentant Szkocji może ponownie ubierać koszulkę Manchesteru United. Czerwone Diabły myślą o ponownym nawiązaniu współpracy ze swoim wychowankiem, ale ten nie spieszy się z opuszczeniem Półwyspu Apenińskiego.

Scott McTominay po transferze do SSC Napoli wskoczył na najwyższy piłkarski poziom. Szkocki pomocnik stał się jednym z najlepszych graczy w Europie na swoje pozycji. Azzurri nie będą chcieli rozstawać się ze swoim gwiazdorem, przez co chcą podpisać nowy kontrakt. Na ten moment nie wiemy, jak do tego planu podchodzi wychowanek Manchesteru United.

W obecnym sezonie Scott Mctominay rozegrał 38 spotkań pod okiem Antonio Conte. Zawodnik SSC Napoli zdołał 12-krotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.