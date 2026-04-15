Real Madryt myśli o pozyskaniu Konstantinosa Karetsasa. Grecki talent z Genku wpadł w oko Królewskim, którzy przygotowują ofertę opiewającą na około 35 milionów euro - donosi "Fussball Daten".

Real Madryt patrzy w przyszłość, ponieważ wpadł im w oko niezwykle utalentowany zawodnik. Serwis „Fussball Daten” poinformował, że w kręgu zainteresowań Królewskich znalazł się Konstantinos Karetsas, który na co dzień reprezentuje barwy KRC Genk. Hiszpański gigant jest pod wrażenie boiskowych umiejętności reprezentanta Grecji.

Wspomniane źródło zdradza, że Real Madryt nie zamierza czekać i już przygotowuje ofertę za Konstantinosa Karetsasa. Na stole KRC Genk ma pojawić się oferta w okolicach 35 milionów euro. Obecnie nie jest znane stanowisko belgijskiego klubu, który jednak może liczyć na większe zarobek. Młody Grek to ich talizman w talii i z pewnością będą chcieli negocjować kwotę transferu.

Konstantinos Karetsas urodził się w Belgii, ale reprezentuje Grecję na arenie międzynarodowej. 18-letni pomocnik pokazał się już z dobrej strony nie tylko na ligowych boiskach. Zawodnik KRC Genk nawet w europejskich pucharach udowodnił swoją wartość. Kontrakt zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, więc jego pracodawca stoi w uprzywilejowanej sytuacji, jeśli chodzi o transfer.

W trwającej kampanii Konstantinos Karetsas rozegrał 45 spotkań w koszulce KRC Genk. Grek zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. Wrażenie jednak robi liczba asyst, ponieważ 18-latek ma na koncie aż 18 ostatnich podań.